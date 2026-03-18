En Intrusos compartieron una imagen de la conductora donde se la ve muy bien acompañada por un famoso y conocido hombre.

Sabrina Rojas es sin duda alguna una de las figuras que tiene la televisión argentina. La actriz llevó adelante Pasó en América junto con Augusto Tartúfoli y también reemplazó a Yanina Latorre durante sus vacaciones.

En las últimas horas su nombre volvió a estar en los portales de diario, pero esta vez no por declaraciones, sino por una imagen que se volvió viral. Pochi, panelista de El Trece, subió a su Instagram Gossipeame una cena que Sabrina tuvo con un conocido hombre.

"Sabrina Rojas y Pepe Chatruc (exfutbolista) cenando en Novecento", escribió Pochi. En la foto se los puede ver a ambos cenando bajo la luz de una vela blanca y a ella escuchándolo atentamente, esta publicación despertó miles de rumores de romance.

Sabrina Rojas habría apostado nuevamente al amor ¿Sabrina Rojas con nuevo amor? La foto con un famoso hombre que despertó rumores Paula Varela, periodista de Intrusos, sumó información y fue contundente: "Lo cierto es que me dicen que a ella le gusta él y él también de ella... Este romance está naciendo y compartieron el fin de semana en un festival de la cumbia".