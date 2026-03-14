Sabrina Rojas hizo un desesperado pedido en redes sociales y el motivo sorprendió a todos: "Pido por favor..."

Tras la viralización de imágenes de Luciano Castro junto a sus hijos luego de su internación, la conductora alzó la voz contra la prensa.

En medio del revuelo por la reciente reaparición pública de Luciano Castro, Sabrina Rojas decidió ponerle un freno definitivo a la prensa. A través de sus redes sociales, la actriz y conductora publicó un contundente descargo dirigido a los medios de comunicación, exigiéndoles que cesen en la utilización de la imagen de sus hijos para ilustrar noticias vinculadas a la vida privada.

El disparador de este conflicto mediático fue una fotografía difundida inicialmente por la cuenta de Instagram Gossipeame, que luego fue replicada por diversos portales de noticias. En la imagen se veía a Castro abrazando a uno de los hijos que comparte con Rojas, al aire libre. Esta captura se dio en el marco de los primeros días del actor fuera del centro especializado donde permaneció internado por decisión propia, luego de su escandalosa separación de la actriz Griselda Siciliani.

El resguardo legal y el reclamo ético Ante la rápida circulación de la imagen del menor, Sabrina Rojas intervino para marcar una clara diferencia entre el uso personal de las redes y la explotación mediática. "Pido por favor. Que yo comparta momentos con mis hijos en mis redes no significa que los portales tengan derecho a usar la imagen de menores de edad para hacer notas sobre mí o su padre", sentenció la conductora en su comunicado.

SABRINA ROJAS DESCARGO El descargo de Rojas. IG @rojassasi Para sostener su postura, Rojas no solo apeló a la ética periodística, sino que advirtió sobre las herramientas legales que protegen a su familia. La actriz aclaró que los niños no eligieron la exposición y reveló que existe una prohibición expresa al respecto: "Mis hijos no son personajes públicos ni parte de ningún contenido mediático. De hecho hay una medida cautelar hecha para que eso no suceda".

Revelaron cuál fue la reacción de Luciano Castro al enterarse de los comentarios de Sabrina Rojas sobre Griselda Siciliani. Luciano Castro. Archivo MDZ En la recta final de su mensaje, la conductora invitó a los portales a centrar su cobertura periodística en los mayores de edad, dejando a los niños al margen de cualquier polémica o actualización sobre la salud del actor. "Si quieren hablar de mí o Luciano háganlo. Pero a los chicos déjenlos afuera y cuiden su identidad", precisó.