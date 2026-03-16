Las rubias atravesaron una disputa de egos tras la invitación de una cadena internacional. La histórica conductora se enojó con la humorista y esta es la situación.

El éxito arrasador de Fátima Flórez en Miami desató una tormenta impensada que salpica a otra de las máximas figuras del espectáculo argentino: Susana Giménez. En las últimas horas, trascendió una fuerte interna televisiva que dejó a la histórica conductora desplazada de la pantalla internacional, generando un inminente cortocircuito entre las dos estrellas.

El conflicto tiene como escenario la feroz competencia entre las cadenas hispanas más grandes de Estados Unidos. Según reveló Yanina Latorre en SQP (América TV), la disputa por tener a la imitadora en exclusiva provocó un daño colateral directo para la diva de los teléfonos. "Cuando Telemundo se enteró de que Univisión estaba buscando a Fátima Flórez, bajaron el mano a mano con Susana Giménez", sentenció la panelista, dejando al descubierto el enojo que este desplante habría generado en el entorno de Susana.

La palabra de Fátima Flórez Embed - El escándalo internacional que involucra a Susana Giménez y Fátima Flórez: el fuerte motivo Lejos de esquivar la polémica, la humorista decidió dar su versión de los hechos y desmarcarse de cualquier intencionalidad contra su colega. "Me invitaron el mismo sábado cuando vinieron a sacarse fotos, cuando se quedó el público", explicó Fátima, detallando cómo se gestó su llegada a la TV estadounidense. Además, confirmó su apretada agenda mediática para los próximos días: "Tengo una nota pautada este miércoles en un programa muy importante... Telemundo me invitó antes".

Sobre la abrupta cancelación de la entrevista a Susana Giménez, Flórez fue categórica al afirmar su desconocimiento total de la interna entre los canales. "No sabía nada. En el canal no me dijeron nada", aseguró.