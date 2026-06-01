Darío Barassi visitó la tumba de su madre y generó conmoción con su posteo: "Dolor en el alma"

Darío Barassi volvió a San Juan y emocionó a sus seguidores con una publicación donde recordó a su madre.

Darío Barassi volvió nuevamente a San Juan, su provincia natal, y como es costumbre, visitó la tumba de su madre. La mujer falleció en el año 2023 luego de una larga y desgastante batalla contra el cáncer de páncreas y fue sin duda alguna el momento más duro en la vida del conductor.

El fin de semana, la figura de El Trece regresó a la provincia para pasar tiempo en familia y conmovió a todos con un posteo recordando a Laura: "Venir a San Juan es venir a vos, vieja. Hoy el Coco me hizo llegar esta foto y dije me hago un ratito y voy a sentarme en Ullum con vos".

"La foto me da mucha ternura y melancolía. Ese era el living de mi casa de piedra natural y mucha madera impecable y brillante siempre. El teléfono a rosca, que es una reliquia, y mi autito policía atrás", siguió escribiendo junto a la imagen de él junto a su madre en la infancia.

Darío Barassi recordó a su madre con un sentido posteo Darío Barassi La publicación de Darío Barassi. Foto: Instagram / @dariobarassi.

Además, agregó: "Te extraño, vieja, mucho . Me vendría muy bien un café en tu casa con pan dulce del que se aplasta fácil, charlas, risas y reclamos. Te contaría mil historias de Emi e Ine, como hice recién sentado ahí con vos y conmigo".