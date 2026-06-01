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Darío Barassi

Darío Barassi visitó la tumba de su madre y generó conmoción con su posteo: "Dolor en el alma"

Darío Barassi volvió a San Juan y emocionó a sus seguidores con una publicación donde recordó a su madre.

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Darío junto a su madre.&nbsp;

Darío junto a su madre. 

Foto: Instagram / @dariobarassi.

Darío Barassi volvió nuevamente a San Juan, su provincia natal, y como es costumbre, visitó la tumba de su madre. La mujer falleció en el año 2023 luego de una larga y desgastante batalla contra el cáncer de páncreas y fue sin duda alguna el momento más duro en la vida del conductor.

El fin de semana, la figura de El Trece regresó a la provincia para pasar tiempo en familia y conmovió a todos con un posteo recordando a Laura: "Venir a San Juan es venir a vos, vieja. Hoy el Coco me hizo llegar esta foto y dije me hago un ratito y voy a sentarme en Ullum con vos".

"La foto me da mucha ternura y melancolía. Ese era el living de mi casa de piedra natural y mucha madera impecable y brillante siempre. El teléfono a rosca, que es una reliquia, y mi autito policía atrás", siguió escribiendo junto a la imagen de él junto a su madre en la infancia.

Darío Barassi recordó a su madre con un sentido posteo

Darío Barassi
La publicaci&oacute;n de Dar&iacute;o Barassi.

La publicación de Darío Barassi.

Además, agregó: "Te extraño, vieja, mucho . Me vendría muy bien un café en tu casa con pan dulce del que se aplasta fácil, charlas, risas y reclamos. Te contaría mil historias de Emi e Ine, como hice recién sentado ahí con vos y conmigo".

Darío Barassi (2)
Dar&iacute;o Barassi peg&oacute; los stickers de sus peque&ntilde;as hijas en la tumba de su mam&aacute;.&nbsp;

Darío Barassi pegó los stickers de sus pequeñas hijas en la tumba de su mamá.

"En fin, vieja, que dolor en el alma que te hayas ido tan temprano. Gracias por mi torta y mi corte, Carlitos bala. De vez en cuando agarrame el hombro, que ese gesto siempre hizo y hace bien", cerró Darío.

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