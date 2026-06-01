El golpe letal a la familia de Sergio Denis tras una drástica y definitiva decisión judicial

Después de más de seis años del accidente que marcó el final de la vida de Sergio Denis , el expediente judicial tuvo un desenlace que golpeó de lleno a sus seres queridos. La causa quedó cerrada de forma definitiva y ya no existen instancias de apelación disponibles.

El hecho ocurrió el 11 de marzo de 2019, durante una presentación del cantante en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán. Mientras interpretaba Te llamo para despedirme, avanzó sobre una pasarela instalada en el escenario y terminó cayendo al foso de la orquesta, un sector que tenía varios metros de profundidad y carecía de medidas de protección. Las imágenes registradas por personas del público tuvieron una enorme repercusión.

Como consecuencia del accidente, el artista sufrió heridas de extrema gravedad: traumatismo de cráneo, múltiples fracturas y lesiones torácicas. Primero fue asistido en el Hospital Padilla y más tarde trasladado a Buenos Aires. Sin embargo, nunca pudo recuperarse y falleció el 15 de mayo de 2020, luego de permanecer más de un año bajo tratamiento.

En Infama, Pablo Layus dio a conocer información sobre el estado del expediente y explicó cuáles fueron los motivos que llevaron al cierre definitivo de la causa, una situación que generó malestar en el entorno del cantante.

Pablo Layus en Infama Pablo Layus fue quien dio la información. Captura de pantalla Youtube América TV.

Según relató, la familia evaluaba trasladar el caso desde Tucumán hacia un juzgado nacional, ya que existía una instancia que habilitaba esa posibilidad. "Para que esto pasara, la Corte Suprema de Tucumán debía tomar una decisión sobre una apelación que ellos hacían porque la Justicia de esa provincia, en primera instancia, dijo que lo de Sergio Denis fue un accidente", explicó el periodista.

Luego, el comunicador agregó: "La justicia de Tucumán, el 11 de diciembre del año pasado, ya había, ya había expedido, había denegado esta posibilidad de continuar la causa, (...) había cerrado todo". "Al día siguiente le notificaron a los abogados en Tucumán, que representan a la familia. Ellos nunca dijeron nada, y tenés un plazo de cinco días para poder tener una instancia legal si querés traer la causa", continuó Layus.

Sergio Denis tuvo varias parejas del ambiente artístico. Foto: Instagram: sergiodenisok La Justicia de Tucumán cerró de forma definitiva la causa por la muerte del artista. Foto: Instagram: sergiodenisok

Pablo sostuvo que los allegados al artista tomaron conocimiento del cierre por otra vía y no mediante una comunicación directa: "Se enteraron por nosotros que la causa está totalmente cerrada. Ahora dicen que van a analizar esta semana la posibilidad de ir a una instancia internacional, pero tienen que ver todavía todos los elementos (con los que cuentan). Pero nadie les avisó lo que la justicia de Tucumán había resuelto, así que hoy la causa de Sergio Denis es 'no pasó nada, se cayó, es un accidente'".

La resolución dejó una fuerte sensación de frustración entre los familiares del cantante, que consideran que la falta de notificación dentro de los plazos establecidos les quitó la oportunidad de continuar el reclamo en instancias superiores.