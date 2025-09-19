La hija de Sergio Denis recordó a su padre tras el accidente de Catherine Fulop: "La Justicia no actúa"

Casi tres años después de la muerte de Sergio Denis , su hija Bárbara Hoffmann volvió a referirse públicamente a la tragedia que marcó para siempre a su familia. Lo hizo a través de una publicación en Instagram, donde compartió una reflexión en torno al accidente que sufrió Catherine Fulop en plena función de ErreWay .

La joven recordó el duro momento que atravesaron tras la caída de su padre en 2019 durante un show en Tucumán, hecho que derivó en su fallecimiento meses después. En su mensaje, destacó lo doloroso que resulta revivir un episodio con similitudes en otro artista.

“Todavía siento que mi herida está abierta, que hay cosas que no se cierran con el tiempo. Es difícil ver que algo similar pueda pasarle a otra persona”, escribió Hoffmann, conmoviendo a sus seguidores.

Más allá del recuerdo, la hija del cantante puso el acento en la necesidad de generar cambios dentro de la industria para garantizar la seguridad de quienes se suben a un escenario. “No busco culpables, pero sí justicia. Que se tomen todas las precauciones para que nadie más pase por algo así”, agregó.

sergio denis hija Bárbara Hoffmann recordó a Sergio Denis con un mensaje emotivo @barby.hoffmann

Sus palabras despertaron gran repercusión, especialmente entre los fanáticos de Sergio Denis, quienes acompañaron con mensajes de apoyo y recordaron la importancia de mantener viva su memoria. El accidente de Fulop, ocurrido recientemente durante una presentación teatral, reabrió el debate sobre las condiciones de seguridad en los escenarios, un tema sensible que Bárbara Hoffmann volvió a poner en agenda con su testimonio.