Yanina Latorre, encantada con Mendoza: la periodista disfruta la noche del sábado a pura fiesta

Como una viajera cualquiera, Yanina Latorre se organizó con su grupo de amigos más cercanos y decidieron pasar un excelente fin de semana en Mendoza. Como si fuese "un viaje de egresados", seleccionaron una serie de planes imperdibles en la tierra del vino y lo mostró a través de sus redes sociales.

La gran travesía de la periodista y sus amigos, incluido Diego Latorre, comenzó el viernes y este sábado va recién por la mitad de todo lo planeado. Luego de visitar bodegas, degustar vinos y relajarse en un exclusivo establecimiento hotelero del Valle de Uco, decidieron darlo todo en una noche a pura fiesta .

Con los sunsets como el tipo de fiesta más elegido por jóvenes y adultos, Yanina Latorre no quiso quedarse afuera. Un viaje así no se repite todos los días, por lo que optaron por una de las fiestas más exclusivas de Mendoza : Las Palapas.

Yanina Latorre en Las Palapas 2.

Se trata de un reconocido "templo" de la música electrónica donde la experiencia se potencia más allá de lo que se escucha en sí porque la ubicación en Potrerillos le da un toque especial que los mendocinos y cada nuevo visitante logran disfrutar. Además de grandes DJs de renombre mundial, se mezcla lo mejor de naturaleza, rituales y gastronomía con el arte.

Yanina Latorre en Las Palapas 3.

En su lugar, Yanina Latorre disfrutó de la gastronomía de la fiesta y la música que potencia la gran calidad de la experiencia. Sin embargo, no faltó su gran costumbre de capturar los detalles que luego compartió en las redes sociales.