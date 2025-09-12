Yanina Latorre llegó a Mendoza con su marido y un grupo de amigos: "¡Un viaje de egresados a los 50 años amor!"

Recientemente Yanina Latorre contó tanto en su programa de radio de El Observador 107.9, como en LAM (América TV), que viajaría a Mendoza junto a su pareja y algunos amigos, al parecer según lo que contó el plan inicial es hacer el famoso recorrido turístico Los caminos del vino .

Este viernes en horas de la mañana, la conductora de SQP (América TV) arribó a Mendoza en compañía de su marido Diego Latorre y de 3 matrimonios amigos. Hospedada en un lujoso hotel en el Valle de Uco, la picante panelista se dispone a pasar unos apacibles días entre amigos, vinos y desde luego paisajes maravillosos.

En una historia de Instagram, Yanina Latorre compartió un video mostrando cómo subía al avión que la traería a Mendoza junto a su marido, allí expresó: “Me siento como en un viaje de egresados pero con cinco matrimonios en Mendoza”.

La panelista más picante de LAM preparándose para disfrutar un almuerzo mendocino acompañada por el mejor vino.

En otra publicación, contó que la primera bodega que visitarán sería Durigutti. "Amor empezó el periplo, primera bodega, llego y se las muestro, es bajar del avión a chupar vino básicamente, arrancó el periplo. ¡Estoy chocha!, nunca había venido a hacer la ruta del vino a Mendoza", exclamó Latorre visiblemente feliz y con un aire de relax propio de una celebridad que sabe como disfrutar de nuestra provincia.

Yanina Latorre dispuesta a disfrutar de Los caminos del vino

Yanina Latorre feliz con su viaje a Mendoza en pareja y con amigos Yanina Latorre feliz con su viaje a Mendoza en pareja y con amigos. Video: Instagram @yanilatorre

En otro video compartido en sus redes sociales, Yanina expresó: "Estamos en un viaje de egresados a los 50 años amor, la vida es una sola". Allí se la ve rodeada de sus amigas y amigos. Las copas de vino, los viñedos y el día espectacular que la recibió, quedaron plasmados en las postales que Latorre compartió con sus más de 3 millones de seguidores.