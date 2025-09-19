Thiago Medina fue operado con éxito: la palabra de Daniela Celis en el difícil momento
Daniela Celis dio a conocer los detalles sobre el estado de salud de su expareja, Thiago Medina, tras la operación.
Tras varios días de mantener en vilo a toda la familia y seguidores de Gran Hermano, Thiago Medina consiguió una estabilidad que le proporcionó la posibilidad de ser intervenido en cirugía. En los últimos minutos, Daniela Celis dio a conocer cómo terminó la operación.
Cómo pasó la operación Thiago Medina
El joven de 23 años chocó con su motocicleta contra un auto en Moreno el viernes 12 por la noche lo que lo dejó internado en terapia intensiva y con pronóstico reservado. La evolución fue lenta y con algunas complicaciones; sin embargo, este viernes las buenas noticias afloraron para ellos.
A través de sus redes sociales, Daniela Celis dio a conocer que su expareja salió ileso de la cirugía y se encuentra estable: "Fue una cirugía sin complicaciones, con buena reparación de la parrilla costal". Por otro lado, en el mismo anuncio agregó otros detalles para dejar tranquilos a quienes esperaban por este mensaje y aseguró que "permanece en terapia intensiva" aunque se encuentra "estable" y "no requiere droga para la presión".
Como era de esperarse, la ex Gran Hermano continúa pidiendo por cadenas de oración que permitan así la evolución total y completa de Thiago Medina. Para finalizar el posteo, sumó: "Mantenemos pedido de cadena de oración que toda la FÉ, luz, y fuerzas llega!".