Thiago Medina fue operado con éxito: la palabra de Daniela Celis en el difícil momento

Daniela Celis dio a conocer los detalles sobre el estado de salud de su expareja, Thiago Medina, tras la operación.

Tras varios días de mantener en vilo a toda la familia y seguidores de Gran Hermano, Thiago Medina consiguió una estabilidad que le proporcionó la posibilidad de ser intervenido en cirugía. En los últimos minutos, Daniela Celis dio a conocer cómo terminó la operación.

Cómo pasó la operación Thiago Medina El joven de 23 años chocó con su motocicleta contra un auto en Moreno el viernes 12 por la noche lo que lo dejó internado en terapia intensiva y con pronóstico reservado. La evolución fue lenta y con algunas complicaciones; sin embargo, este viernes las buenas noticias afloraron para ellos.

parte medico thiago medina Thiago Medina sigue en terapia intensiva. @danielacelis01

A través de sus redes sociales, Daniela Celis dio a conocer que su expareja salió ileso de la cirugía y se encuentra estable: "Fue una cirugía sin complicaciones, con buena reparación de la parrilla costal". Por otro lado, en el mismo anuncio agregó otros detalles para dejar tranquilos a quienes esperaban por este mensaje y aseguró que "permanece en terapia intensiva" aunque se encuentra "estable" y "no requiere droga para la presión".

thiago medina posteo daniela Posteo de Daniela Celis sobre todos los que acompañan en el difícil momento a Thiago Medina. @danielacelis01