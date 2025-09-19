Julieta Poggio se refirió al accidente de Thiago Medina y la cuestionaron duramente por un error

Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva tras el grave accidente en moto que sufrió el viernes por la noche en Moreno. El ex Gran Hermano fue operado de urgencia y permanece bajo estrictos cuidados médicos en el hospital Mariano y Luciano de la Vega.

En medio de la preocupación por su salud, Julieta Poggio rompió el silencio en Rumis, el programa de streaming del que forma parte, y expresó su angustia por el delicado momento de su ex compañero. La actriz pidió una cadena de oración y envió palabras de aliento, pero un detalle generó polémica.

“Cadena de oración para Thiago Agustín Medina, que está en el hospital de La Matanza. Que llegue la energía para él. Es un chabón muy fuerte. Es una situación muy triste e injusta. Cuando pasan cosas así se te cae el mundo. Lo único que se puede hacer ahora es rezar, tener esperanza y fe”, expresó Poggio frente a cámara.

El video rápidamente se viralizó y varios usuarios advirtieron que Poggio dio mal el dato sobre el lugar donde está internado Thiago. Enseguida, las redes se llenaron de críticas hacia la actriz por lo que consideraron una falta de información en un tema tan delicado.

thiago medina gh (1) El ex Gran Hermano lucha por su vida tras un grave accidente en moto. Captura GH

“Está en Moreno, no en La Matanza. Estás en otro planeta como siempre”, “Dejá de colgarte de Thiago que ni sabés dónde está”, y “Hay que rezar pero para que te informes”, fueron algunos de los comentarios que circularon en respuesta a sus declaraciones.

Más allá de la controversia, el pedido de Julieta se sumó al de cientos de seguidores y ex compañeros del reality que mantienen la esperanza de una pronta recuperación de Thiago. El joven atraviesa horas decisivas y su estado continúa siendo seguido de cerca por sus familiares y allegados.