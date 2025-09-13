Alfa, ex Gran Hermano, expresó su angustia tras el duro accidente que sufrió Thiago Medina: "Tortazo infernal"

Thiago Medina , el ex participante de Gran Hermano , se encuentra internado en grave estado tras sufrir un grave accidente con su moto. Su familia y amigos piden mucha ayuda y una cadena de oración para que se recupere por completo a pesar del duro momento.

El joven de 22 años, que adquirió una gran popularidad tras su paso por la casa más famosa del país, chocó con su moto en la zona de Moreno, en un accidente que ha dejado a sus seres queridos con una profunda angustia.

Según lo que se ha podido saber, el ex Gran Hermano impactó de frente contra un vehículo, en un "tortazo infernal por lo que vi en las fotos", como lo ha calificado su amigo Alfa . El ex participante de la casa más famosa del país también ha revelado que Thiago "no tenía mucha experiencia en andar en moto", lo que ha sumado una mayor preocupación a la familia del joven.

El accidente ha dejado a Thiago Medina con lesiones de gravedad, lo que requirió su internación en el hospital. El joven fue sometido a una cirugía en la que le han extirpado el bazo, y también se supo que tiene afectado un pulmón y un riñón. "Thiaguito está intentando pelearla", ha asegurado Alfa, quien se ha mostrado muy apenado por la situación de su amigo.

La familia de Thiago ha compartido un emotivo mensaje en las redes sociales, en el que expresaron su profunda angustia por el estado del joven. Su hermana, Camilota, escribió: "Cómo me duele todo esto, aún no me lo creo".

La palabra de Camilota en IG.

A pesar de la tristeza, la hermana de Thiago ha enviado un mensaje de esperanza y de amor. "Sé que va a salir adelante, Thiaguito, fuerza. Toda la luz y el amor para vos, te amo", escribió, en un claro mensaje de que la familia no pierde la esperanza de que Thiago logre salir adelante.