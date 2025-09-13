"Pulmón perforado": la mamá de Daniela Celis sumó datos al duro parte médico de Thiago Medina

En medio de la terrible situación que vive Thiago Medina, su ex suegra dio detalles que se sumaron al parte médico de esta mañana. Qué dijo.

Las noticias sobre el estado de salud de Thiago Medina son cada vez más preocupantes. Luego de que se diera a conocer el primer parte médico, Silvia, la mamá de Daniela Celis, brindó nuevos y dramáticos detalles sobre las graves heridas que sufrió el joven tras su accidente.

El mundo del espectáculo quedó completamente conmocionado por la triste noticia del ex participante de Gran Hermano, que se encuentra en grave estado tras un accidente con su moto. Aunque ya se conocían detalles de la gravedad del suceso, un nuevo parte médico dio un giro a la situación, revelando un panorama mucho más crítico y preocupante para el joven.

La salud de Thiago Medina tras el accidente.

La información, que ha sido confirmada por Silvia, la mamá de Daniela Celis, generó una gran preocupación entre sus seguidores y seres queridos. La mujer brindó un desgarrador parte médico con nuevos detalles que no son nada alentadores.

Según el último informe, Thiago Medina tiene "De la 4ta a la 9na costillas rotas, pulmón perforado, drenaje por derrame de sangre, bazo extirpado, clavícula rota e hígado perforado". La noticia dejó en claro que el joven está en un estado de salud muy delicado y que la batalla por su vida no ha terminado.