Cómo está la salud de Thiago Medina luego de sufrir un fuerte accidente en moto

Tras el grave siniestro vial que atravesó el ex Gran Hermano este viernes, se conocieron algunos detalles del primer parte médico sobre su estado de salud.

La noche del viernes trajo una noticia que conmocionó al mundo del espectáculo. A través de una revelación en televisión, se conoció que Thiago Medina, conocido por su participación en Gran Hermano, había sufrido un grave siniestro mientras circulaba en su moto. El comunicador Ángel de Brito fue el encargado de dar la primicia en LAM (América TV), indicando que el joven había sido hospitalizado y que su condición médica era de extrema gravedad, con un pronóstico que los médicos prefirieron catalogar como reservado.

La alarma se propagó rápidamente a través de las redes sociales, donde figuras cercanas al Thiago elevaron pedidos de apoyo espiritual. Tanto Daniela Celis, su expareja, como Camila Deniz, su hermana, utilizaron sus rede sociales para solicitar a la comunidad que se uniera en una plegaria colectiva por su recuperación. Este llamado, desesperado y emotivo, no hizo más que incrementar la intranquilidad entre sus seguidores respecto a la verdadera magnitud de su estado.

Qué dijo Daniela Celis sobre el estado de salud de Thiago Medina Daniela Celis parte de Thiago Pestañela compartió algunas precisiones del parte médico sobre Thiago Medina. Foto: Instagram @danielacelis01

En la mañana de éste sábado, fue la propia Daniela Celis quien brindó un parte más alentador, intentando calmar la ansiedad de fans y allegados. Su mensaje transmitió una sensación de alivio cauteloso, al afirmar que, pese a la gravedad inicial, su estado se había estabilizado tras las primeras intervenciones médicas.

Para ofrecer transparencia sobre su salud, Celis compartió un informe detallado sobre las lesiones y el procedimiento al que fue sometido. “Salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva completamente sedado. Presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo. Seguimos esperando parte médico actualizado. Apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado. Toda luz es bienvenida. Gracias”, escribió en una de sus historias de Instagram.