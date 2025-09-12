Thiago Medina, exparticipante de "Gran Hermano", sufrió un grave accidente: le "extrajeron el bazo" y tiene "pronóstico reservado"

Thiago Medina , exparticipante de "Gran Hermano", atraviesa un delicado momento de salud luego de sufrir un grave accidente en moto que lo dejó internado y con “pronóstico reservado” en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno. La noticia fue confirmada por su expareja, Daniela Celis , quien compartió un mensaje en redes sociales. Por otra parte, MDZ obtuvo información privilegiada al respecto.

En su publicación, Celis relató que Thiago se encuentra en quirófano y que los médicos trabajan intensamente para estabilizarlo. “Estoy en el hospital, esperando el parte médico. Solo pido luz y amor, le daré prontas noticias. Gracias a Dios tenía el casco puesto. Fue afectado el bazo y el pulmón”, escribió conmovida.

Fuentes cercanas a MDZ revelaron que, horas antes del accidente, Thiago Medina y Daniela Celis se encontraban juntos. En un momento la situación se tornó tensa y el ex "GH" se retiró "muy enojado".

Además pudimos obtener que, a Medina, no solo le tuvieron que "quitar el bazo" y tiene en grave estado el pulmón sino que, también, presenta traumatismos en "la mayoría de sus órganos", los cuales fueron revisados por el equipo médico del hospital de Moreno .

Julieta Poggio pidió "cadena de oración"

A través de su cuenta de Instagram, Julieta Poggio, excompañera de Daniela y Thiago y madrina de una de sus gemelas, clamó por una "cadena de oración" a sus seguidores: "Vamos, todo va a estar bien".

julieta poggio thiago Julieta Poggio pidió "cadena de oración". Instagram: @poggiojulieta

El ex "Gran Hermano" cuenta con el apoyo incondicional de su familia y seres queridos, quienes piden cadenas de oración por su pronta recuperación. Mientras tanto, miles de seguidores en redes sociales se sumaron con mensajes de aliento y deseos de fuerza para que pueda superar este difícil momento.