Quién es Marcelo Corazza, el ganador de Gran Hermano acusado por corrupción de menores

Este miércoles, en el Tribunal Oral Federal 3 de la Ciudad de Buenos Aires, comenzó el juicio contra el ex Gran Hermano Marcelo Corazza por presunta corrupción de menores . Está acusado de integrar una banda dedicada a la explotación sexual de varones.

El exproductor de 54 años nació en la localidad bonaerense de Tigre. Supo ser profesor de educación física y entrenador de rugby. Su salto a la fama se dio en el 2001, cuando ganó la primera edición del reconocido reality de televisión Gran Hermano.

Luego de ganar el reality, Corazza se sumó al staff de Telefe como productor y trabajó en proyectos como: Mosca y Smith, El primero de nosotros, Bartender, La máscara y Pequeñas Victorias 2.

Sin embargo, la fama le jugó una mala pasada. “Me rechazaban en todas las escuelas porque no querían un profesor tan expuesto”, expresó el ex Gran Hermano. Y detalló: “Me pasó que quise volver a mi vida normal y fue muy duro porque quería entrar a trabajar a colegios y no podía. El primer año odiaba que me reconocieran en la calle, tuve hasta gente acampando en la puerta de mi casa, le pedían autógrafos a mi familia”.

Comenzó el juicio contra Corazza

El juicio oral en su contra comenzó este miércoles a las 9.30 de la mañana. Junto a él, otras cuatro personas, acusadas de integrar una banda dedicada a la explotación sexual de jóvenes, serán juzgados por el Tribunal que integran los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Peloni.

Se trata de Francisco Rolando Angelotti quien sigue bajo prisión preventiva, señalado como el líder de la banda; Leandro Aguiar, como presunto reclutador de jóvenes; Andrés Fernando Charpenet y Raúl Ignacio Mermet, como coautores del delito de corrupción de menores.

Por su parte, el ex Gran Hermano estuvo detenido por 4 meses en el penal de Ezeiza y de ser hallado culpable podría recibir de 3 a 15 años de prisión.