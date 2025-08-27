Un joven ciclista resultó herido tras un choque con un colectivo

El adolescente no advirtió al colectivo del grupo 700 y fue impactado. Sufrió heridas de consideración y fue trasladado al Santa Isabel de Hungría.

Un adolescente ciclista fue herido en el marco de un accidente de tránsito protagonizado también por un colectivo este jueves al mediodía en el departamento de Luján de Cuyo. El siniestro ocurrió alrededor de las 13 en la intersección de calles Taboada y Roque Sáenz Peña.

De acuerdo con el parte policial, el joven circulaba por la ciclovía de Sáenz Peña cuando, al intentar girar hacia Taboada, no advirtió la presencia de un colectivo del grupo 700, interno 56, que circulaba por esa arteria. Como consecuencia, se produjo el impacto.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudió al lugar y asistió a la víctima, quien fue diagnosticada con politraumatismos moderados. El ciclista fue trasladado al Hospital Santa Isabel de Hungría, donde quedó internado para su evaluación.

El conductor del colectivo, identificado como L.D.M., de 40 años, fue sometido al test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.