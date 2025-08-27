Cómo operaba la red de trata que involucra a la madre de Ayelén Paleo

Una investigación judicial que se inició en noviembre de 2024 terminó en las últimas horas con la detención de Elizabeth Rodrigo (62), madre de la vedette Ayelén Paleo. La mujer está acusada de integrar una red de trata , una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres.

Junto a ella fueron apresadas otras tres personas en distintos allanamientos simultáneos realizados en La Plata, Quilmes, Berazategui, Bahía Blanca, Rosario, Santa Rosa y la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con la causa, la estructura funcionaba con la lógica de una empresa: tenía jefas, financistas, socios, encargados de logística, fotógrafas y hasta una desarrolladora web. Desde Buenos Aires, el negocio se extendía hacia La Pampa y Santa Fe, y contaba incluso con un call center que coordinaba clientes vía WhatsApp.

Las víctimas eran captadas mediante falsas ofertas laborales, en su mayoría como empleadas domésticas. Una vez reclutadas, se les exigía contratar un “book fotográfico” valuado en unos 90 mil pesos. Ese material se utilizaba luego para crear perfiles en sitios de escorts.

Además, la organización entregaba a cada mujer un celular cuyo número cambiaban cada diez días para eludir escuchas . El 90% de lo recaudado en cada encuentro era retenido por los tratantes, bajo amenazas de muerte en caso de incumplimiento.

La investigación también reveló un mecanismo de rotación: cada 10 o 15 días trasladaban a las víctimas en micros de larga distancia entre distintas provincias, lo que permitía aumentar ganancias y dificultar el rastreo. El negocio movía sumas millonarias: en solo dos cuentas digitales se registraron transferencias mensuales por más de 5 millones de pesos.

Cuál era el supuesto rol de la mamá de Ayelén Paleo

Entre los principales implicados aparecen Noelia Elizabeth Ávalos (42), señalada como jefa y financista; Carlos Alberto Molina (62), dueño de departamentos usados como prostíbulos en La Pampa; Elizabeth Rodrigo, madre de Paleo, acusada de logística y fotógrafa; y Noelia Lacuadra (29), responsable de las páginas web.

Ávalos fue detenida en Berazategui, donde además funcionaba el call center de la organización. Allí se incautaron 10 teléfonos celulares en servicio con los que se atendían consultas de clientes de distintas provincias.

Las víctimas fueron asistidas por equipos del Programa Nacional de Rescate, mientras la Justicia avanza para determinar responsabilidades y conexiones de la red.