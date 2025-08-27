Detuvieron a la mamá de Ayelén Paleo por una red de prostitución de mujeres: la grave acusación

La Policía detuvo a la mamá de la reconocida vedette Ayelén Paleo . Se trata de Elizabeth Rodrigo , quien está acusada de formar parte de una red de trata que prostituía mujeres.

La mamá de la vedette sería quien organizaba la logística y hacía de fotógrafa para la organización. Dicho material erótico luego era publicado en páginas para adultos.

Durante el operativo, otras tres integrantes de la banda fueron detenidas. La líder de la organización, identificada como Noelia Elizabeth Avalos, fue capturada en Berazategui, donde coordinaba los encuentros a través de un “call center”. A su vez, los efectivos incautaron computadoras, celulares, cámaras, anotaciones, máquinas de contar dinero, preservativos, lencería erótica, contratos de locación y más de 20 mil dólares en efectivo.

Por otro lado, 12 mujeres, de entre 22 y 45 años, fueron rescatadas. Las víctimas fueron asistidas por los equipos del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata.

Ayelén Paleo madre detenida X

Cómo operaba la red de trata

El modus operandi de la banda consistía en captar a mujeres bajo la promesa de empleo doméstico y luego las obligaba a prostituirse en distintos departamentos de La Plata, Bahía Blanca, La Pampa y Santa Fe.

Según trascendió, les retenía el 90% de las ganancias y les exigía un pago de hasta 90 mil pesos por los books de fotos. En estos momentos, la causa se encuentra a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, de la UFI N° 1 de La Plata. Las integrantes de la red de trata serán trasladadas a la Provincia de Buenos Aires para ser indagadas.