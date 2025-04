Hablaron los ex Gran Hermano acusados de promocionar una red de trata: "Leímos un montón..."

Recientemente, se viralizó un video de Martín "el Chino" Ku y Nicolás Grosman, dos ex participantes de Gran Hermano, promocionando un trabajo exclusivamente dirigido a mujeres de entre 18 y 22 años. La polémica estalló cuando una usuaria de X señaló detalles que le parecieron extraños, como el uso de uniformes escolares por parte de las chicas y la poca información oficial del programa, lo que levantó fuertes sospechas sobre una posible red de trata. A raíz del suceso, varios seguidores de los ex hermanitos salieron a criticar la acción de los protagonistas en cuestión.

La publicación en cuestión. Créditos: Captura de X / @cronopiatw

"Nicolás y el Chino de GH están promocionando un programa de trabajo RUSO, el cual es únicamente para CHICAS de entre 18 y 22 años, para que vayan y ganen entre 800 y 1000 dólares. Y esto no podría olerme más a peligro. Primero, por que solo mujeres y por qué lo promocionan", menciona lo joven en su cuenta personal.

También, fue noticia que la periodista Viviana Canosa los expuso contundentemente en su programa: “Le aconsejaría a las chicas que no lo hagan, que no vayan a Rusia, que no le den bola a estos dos mamarrachos, porque me parece que ese trabajo es muy peligroso, chicas. No vayan. ¿Y por qué se llevarían chicas de 18 años de Argentina a Rusia?”.

Luego de las fuertes y claras acusaciones hacia los ex Gran hermano sobre una posible red de trata, Martín Ku y Nicolás Grosman, respondieron todas las críticas en el programa "Los Bro" (República Z).

Inició Martín Ku. quién muy indignado exclamó: “Me dicen ‘Che, ¿qué pasa que ni siquiera investigaron?’ Sí investigamos, leímos un montón de notas, información, chequeamos y viajamos hasta Rusia para ver que todo esté bien… hablamos con las mismas chicas”.

“Fuimos convocados con Martín por una agencia para participar en una campaña de promoción internacional. Nos presentaron una propuesta profesional clara, con objetivos definidos y un contexto que, en todo momento, se mostró como una experiencia educativa y laboral.”, expresó Nicolás Grosman.

Para finalizar, Grosman expresó: “Hicimos todo el recorrido, ¿qué más podemos saber nosotros? La publicación en Instagram tuvo muchas denuncias, por eso la borró”.