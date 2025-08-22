Una ex Gran Hermano lanzó una incisiva declaración contra Marcela Tauro tras los dichos de la panelista

Luego de que Marcela Tauro hiciera una picante insinuación sobre los vínculos laborales de la ex Gran Hermano, la influencer no se quedó callada.

La exparticipante de Gran Hermano conocida como La Tora respondió de manera incisiva a las insinuaciones realizadas por la especialista en espectáculos Marcela Tauro, quien había puesto en duda la forma en que la panelista de Telefe accedió a su posición mediática. Villar desmintió enérgicamente cualquier sugerencia sobre que su carrera se deba a una conexión privilegiada con algún directivo del canal. Frente a dichas imputaciones, la joven fue categórica al afirmar: “Nunca me tuve que sentar en las piernas de nadie“.

Por el contrario, La Tora describió su experiencia en Telefe como extremadamente positiva desde sus inicios. Expresó sentir un gran apoyo por parte de la producción, lo que le ha permitido desarrollarse profesionalmente en un ambiente de contención. Sobre su actitud hacia el nuevo desafío, manifestó: “Me siento mimada en Telefe desde el día cero, me cuidaron y asesoraron. Estoy totalmente dispuesta a aprender”. Asimismo, desactivó rumores de un posible conflicto con la periodista deportiva Sofi Martínez, destacando que el trato durante el Mundial de Clubes fue excelente.

Para defenderse de las acusaciones de favoritismo que lanzó Tauro, Villar esgrimió un argumento centrado en la dedicación y el esfuerzo extremos. Enfatizó la inmensa cantidad de horas de transmisión acumuladas como prueba de su compromiso, sugiriendo que su presencia constante es el resultado de un trabajo arduo y no de un trato preferencial. “Habré estado más de 2 mil horas en el aire, no es favoritismo, es laburo. Son los nuevos personajes en la tele. Nadie es indispensable”, argumentó.

La joven reveló el intenso ritmo laboral que mantuvo tras su salida de la casa de Gran Hermano, llegando a participar en múltiples programas en un solo día. Este recorrido, según ella, es la verdadera razón de su ubicación actual en la televisión, expresando su fastidio por aquellas miradas que intentan minimizar sus logros. Remarcó que su estadía en la pantalla es el fruto de una dedicación absoluta desde el primer momento.