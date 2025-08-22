La renuncia que emocionó a un programa de El Trece: una de sus panelistas reveló su próximo destino

Luego de contar el motivo de su salida del ciclo de El Trece, la panelista se despidió, con gran emoción, de sus colegas y del público que la acompañó.

El ciclo se quedó sin una de sus más brillantes integrantes.

Entre risas y un palpable sentimiento de emoción, la panelista se despidió este viernes 22 de agosto del programa que integraba en El Trece. Su partida del espacio matutino obedece a que la comunicadora emprenderá un rumbo completamente distinto en su vida profesional, incursionando de lleno en la esfera de la política partidaria.

La panelista ha sido elegida como legisladora nacional por el espacio La Libertad Avanza en la provincia de Corrientes. Este compromiso demandará su atención absoluta, motivo por el cual ha decidido alejarse de manera temporal de su actual trabajo en televisión. Durante la última emisión de Mujeres Argentinas, María Belén Ludueña reservó el segmento final para brindarle un homenaje a la colega, creando un ambiente cargado de afecto y alegría junto al resto del equipo.

“Quiero llamar a mis compañeras, a las mujeres argentinas, para despedir como se merece nuestra gran compañera y amiga, la señora Virginia Gallardo ”, expresó María Belén Ludueña sobre el cierre de la emisión.

Al ser consultada sobre sus sensaciones al dejar el ciclo, la propia Gallardo manifestó con serenidad: “Me voy tranquila de que este equipo ha crecido tanto. No me van a necesitar más”. Sus palabras reflejaron una confianza plena en la solidez del grupo que deja atrás.

La despedida de la querida panelista del programa conducido por Belén Ludueña Así se despidió Virginia Gallardo del programa conducido por Belén Ludueña Así se despidió Virginia Gallardo del programa Mujeres Argentinas. Video: Mujeres Argentinas (El Trece) El cariño y el apoyo de sus compañeras se hicieron evidentes a través de cálidos mensajes. Desde el piso le gritaron: “Vas a ser una excelente diputada, te queremos”. Ludueña, por su parte, añadió: “Sabés que el amor que te tenemos es genuino, porque es lo que vos construiste. Gracias”.