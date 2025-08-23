Presenta:

El famoso periodista deportivo que hizo una jugada magistral para volver con su exesposa: terminó con su novia

En LAM este viernes, sorprendieron con un enigmático protagonizado por un reconocido periodista deportivo que atraviesa una inesperada separación.

Diego Quiroga

El conocido periodista buscaría volver con la madre de sus hijas.

Foto: Shutterstock.

Un impensado enigmático irrumpió en el estudio de LAM (América TV) este viernes, su ocasional conductor confirmó que un famoso periodista deportivo terminó con su actual pareja recientemente. Las pistas que Pepe Ochoa brindó para que el panel y el público pudieran adivinar no facilitó que se develara el misterio tan rápido.

Tras mantener el suspenso por algunos minutos, el conductor, que por estos días reemplaza a Ángel de Brito que se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones, decidió revelar la identidad del protagonista de esta historia de separación. "Quien se separó de pareja de seis, siete meses es el periodista Walter Queijeiro. Tuvo un vínculo con una chica que estudiaba derecho, que era community manager", comentó.

En su relato, Pepe también dio a conocer detalles que habrían influido en la impensada ruptura. "Lo que me cuentan dentro del entorno de él es que ella empezó a mostrar un poco la hilacha, que quería ser parte de los medios, a él no le gustó", sostuvo, dejando entrever los roces en la relación que mantenía Queijeiro.

Los detalles de la separación que reveló Pepe Ochoa en LAM

El enigmático de LAM sobre la separación del periodista deportivo

El enigmático de LAM sobre la separación del reconocido periodista deportivo.

Además, Ochoa añadió un llamativo dato que terminó de generar la sorpresa en el estudio de canal América. "Cuando se peleó, Walter se dio cuenta de que dejó su historia con Andrea atrás por esta relación y ahora vuelve a intentar reconquistar a Andrea", señaló, en alusión a Andrea Rivoira, la mujer con la que estuvo casado más de dos décadas y madre de sus dos hijas.

Walter Queijeiro se separ&oacute; de su actual pareja, y seg&uacute;n Pepe Ochoa, busca reconciliarse con su exesposa. Foto: Instagram

Walter Queijeiro se separó de su actual pareja, y según Pepe Ochoa, busca reconciliarse con su exesposa. Foto: Instagram

El periodista que hoy se encarga de liderar a las angelitas y los suricatos, contó que las posibilidades de reconciliación entre Walter y su ex no son muy alentadoras. "Andrea, bajo ningún punto de vista, quiere abrir las puertas", advirtió Pepe.

