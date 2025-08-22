El periodista de Canal 9 Televida que sorprendió a todos al bailar como Sandro mientras estaban al aire

La pantalla de Canal 9 Televida quedó eclipsada con la ocurrente imitación de Sandro que brotó del conocido periodista en plena emisión en vivo.

La colega del ocurrente comunicador no pudo evitar las risas. Foto: captura de pantalla Canal 9 Televida.

Un momento de espontaneidad y humor irrumpió durante la transmisión del informativo de Canal 9 Televida esta semana, cuando el periodista Juan Manuel Arce protagonizó un insólito episodio al rendir un peculiar homenaje al "Gitano" Sandro, transformando el estudio en su escenario personal.

La secuencia se originó tras la difusión de un reportaje conmemorativo por el cumpleaños del fallecido ídolo popular. En lugar de proceder con la rutina habitual previa al segmento del clima, el comunicador, llevado por la emoción, y en parte arengado por su compañera, decidió improvisar una interpretación que capturó la esencia del legendario cantante.

El periodista se sumergió por completo en el personaje, cantando frases conocidas y haciendo los característicos movimientos coreográficos que consagraron a Sandro. “Me copé”, exclamó con soltura mientras ejecutaba su número ante las cámaras. “Te tomas un par de fernet y cantas y bailas así”, exclamó justificando con humor su arranque de inspiración artística que contagió de alegría a todo el equipo.

La imitación de Sandro que hizo el periodista de Canal 9 Televida La escena, rápidamente compartida en las plataformas digitales del canal mendocino, expandió su alcance de manera exponencial, acumulando miles de reproducciones. La reacción del público fue inmediata y mayoritariamente positiva.