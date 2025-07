Romance en canal 9 Televida: una periodista mendocina y un colega se tiraron onda al aire de un conocido programa

En medio de las bromas, Pedro fue directo al grano: “No me da ni bola”, dijo con humor, mientras se instalaba el debate sobre si tenía chances con la conductora. Lejos de esquivar el tema, Majo halagó a su colega con palabras elogiosas: “es buen compañero, es dulce, es churro. La gente me escribe y me dice: Majo has salido con cada bandido, que este puede no serlo”, expresó con sinceridad.