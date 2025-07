Sin decir su nombre, Maru Botana destrozó a Yanina Latorre en la TV mendocina

Maru Botana estuvo en la provincia de Mendoza el fin de semana pasado. La cocinera vino a la tierra del sol y del buen vino para hacer un rogelazo en el Park Hyatt, con el objetivo de ayudar a la fundación CONIN, de la que Botana es madrina.

En su paso por nuestra provincia, la chef le dio una nota a Majo Pérez Comalini para Canal 9 Televida. En un momento de la entrevista, la periodista le consultó, sin nombrarla, por Yanina Latorre.

maru botana rogel hyattt portada.jpg La cocinera estuvo en Mendoza el fin de semana pasado. Ana Chabán. "Recién me dijiste 'soy feliz, no me fijo en la vida de nadie, hago la mía, disfruto'. Pero, ¿hay alguien que decís 'lo cancelo mentalmente porque me hace daño'?", le consultó la comunicadora.

"Sí, no la voy a nombrar", respondió contundente Maru. "Esta persona, que hace espectáculos, muy conocida. Está cancelada en tu vida, porque lo que dice no es así", continuó Majo. A lo que la cocinera expresó: "Sí. Un invento total que no solo me hace daño, sino que hay un límite en meterse en la vida de otro y sobretodo inventar historias que no tienen sentido. Entonces me duele porque pasa que hay gente que le cree".

Esta fue la respuesta de Yanina Latorre a Maru Botana Yanina Latorre Le Respondió A Maru Botana Por Sus Comentarios En La Televisión Mendocina El clip fue compartido en LAM y Yanina Latorre no se quedó callada. "Vamos de nuevo: Maru Botana no tenés un pu** amigo. Cagaste a Lapegüe, al cocinero, a todos. ¿Yo qué necesidad tengo con lo bien que me va de inventar semejante historia tuya? Yo a vos no te hice daño, no hablé nunca de tu vida privada, no conté nada de tu vida y mirá que tengo de todo para contar", lanzó filosa la panelista del ciclo.