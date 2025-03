Maru Botana se hartó y le paró el carro a Yanina Latorre: "Todo lo que dice es un invento"

El archivo de Maru Botana está bastante exento de escándalos mediáticos. La famosa cocinera suele llevarse bien con casi toda la gente del medio, excepto con Yanina Latorre y algunos cocineros. A pesar de que fueron juntas a la facultad y mantuvieron un vínculo de jóvenes, la panelista de LAM le declaró la guerra en más de una oportunidad.

En una reciente entrevista, Maru Botana se refirió a su pelea con Yanina Latorre. Un poco cansada de los dardos de la periodista, la pastelera explicó cómo se originó el conflicto y lanzó una tremenda revelación sobre la presunta maniobra de Latorre para que le bajen un programa de TV.

Maru Botana reveló por qué se enemistó con Yanina Latorre. Fuente: Instagram @marubotanaok.

¿Qué dijo Maru Botana sobre su pelea con Yanina Latorre?

Maru Botana se mostró harta de las acusaciones de Yanina Latorre. Acusó a la panelista de LAM de “inventar” historias para sostener una pelea que, según la cocinera, no tiene sentido. “Nunca tuve un problema con Yanina. Todo lo que dice es un invento”, reveló Maru en diálogo con el periodista Rulo Schijman para Infobae.

Yanina Latorre asegura que, cuando eran jóvenes y coincidían en la facultad, Maru Botana se burlaba de su delgadez y hasta la llamó anoréxica.

“No lo puedo creer. Me hace mal escucharlo y nadie de mis compañeros puede creer todo ese show que arma, es insólito. Yo tenía relación por esto de mi hermano y la veía. Tenía otra amiga en común que ella se puso celosa, pero bueno eran cosas de la edad. ¿Vos me ves a mi diciéndole a una persona: “cómo comes, sos anoréxica”?”, expresó Maru Botana.

La cocinera contó que en más de una oportunidad intentó hablar con Yanina. A través de terceros le hizo llegar un mensaje. Pero la esposa de Diego Latorre no lo tomó bien.

Yanina Latorre contó en más de una oportunidad que Maru Botana la trataba de anoréxica por su delgadez. Foto: archivo.

“Jamás en la vida me ponía a ver si comía o no comía Yanina. Siempre tuve la mejor onda con ella y con su hermana Maite porque salíamos medio con la misma gente, teníamos un ambiente parecido. Pero nunca en la vida tuve ni una pelea ni nada. No sé por qué le despertó esta maldad conmigo, la verdad que nunca lo entendí”, completó Botana.

No es la primera vez que la periodista y Maru Botana son protagonistas de una pelea mediática. Meses atrás, Yanina Latorre acusó a Maru Botana de bajarla de un canal.

El trabajo que perdió Maru Botana por culpa de Yanina Latorre

El encono de Yanina Latorre no fue inocente. Maru Botana llegó a decir que no a una propuesta laboral por las amenazas que recibió por parte de la periodista.

Según contó la pastelera, el Chato Prada la había convocado para sumarse a Ideas del Sur. Al enterarse, Yanina advirtió al aire en uno de sus programas que iba a ser lapidaria con los análisis sobre ese eventual programa. Por ese motivo, Maru rechazó la propuesta.

Claro que Yanina Latorre no se quedó callada al ver la entrevista que su excompañera de facultad le brindó a Infobae. La periodista de LAM publicó un virulento posteo en X en el que volvió a acusar a Maru Botana de mentirosa. Yanina Latorre le respondió a Mauro Botana. Fuente: X @yanilatorre.

“Hoy no me pidan novela turca”, inició su descargo Yanina en clara alusión al Wandagate, uno de los temas sobre los que más habla. “Hoy mi novela es la mitómana de Maru Botana”.