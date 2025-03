Yanina Latorre rompió el silencio y habló del romance de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: "Pregunté y..."

En la previa del estreno de "Sálvese quien pueda", su nuevo programa en América TV, Yanina Latorre habló de More Rial, del "Wandagate" y de la supuesta reconciliación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. La conductora no se guarda nada, y en una reciente emisión de "LAM" dio su opinión certificada sobre los rumores de una segunda oportunidad para el romance de la cantante y el futbolista argentino.

Las versiones de reunión comenzaron cuando surgió en redes una foto que parece mostrar el encuentro de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en una ciudad de Europa, posiblemente París. La imagen inició una oleada de especulaciones, alentadas por el silencio prolongado de los dos protagonistas. En "LAM", Ángel de Brito buscó la información de su panelista más confiada y encontró una inesperada respuesta.

La palabra de Yanina Latorre sobre el romance de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

"¿Tini y De Paul están reconciliados? ¿Volvieron?", quiso saber el conductor de América TV. La respuesta de Yanina Latorre fue categórica: "Te juro que no tengo ni idea", prometió. De Brito se mostró escéptico sobre el desconocimiento de su colega, que sabe manejar la mejor información sobre las vidas privadas de las estrellas. Sin embargo, la periodista no tuvo nada para sumar: "Pregunté y todo el mundo me dice que no, que no saben".

"No está confirmada esa foto. Se ve una chica y no está confirmado que sea ella", señaló Julieta Argenta, quien agregó que tiene "re chequeado" que los dos famosos se vieron en varias ocasiones desde su ruptura. "Igual, como exnovios ¿no pueden verse? Sí", opinó Yanina Latorre. A pesar de sus dudas, la panelista se mostró entusiasmada ante la posibilidad de una reconciliación para Tini y De Paul: "¡Ojalá! A mí me encantaría. A esa pareja la amo... pero me da 'cringe' preguntar".

Yanina Latorre opinó sobre el supuesto romance de Tini Stoessel y Young Miko

Después, Ángel de Brito buscó la opinión de su compañera sobre el rumoreado romance entre Tini Stoessel y la rapera puertorriqueña Young Miko. Yanina Latorre no negó la posibilidad de que la Triple T salga con una mujer, sugiriendo que "por ahí le gusta todo". "Es una generación que hace la que se le canta", agregó.

Yanina Latorre aprobó el romance entre Tini Stoessel y Young Miko. Foto: Instagram @itsyoungmiko

"¿Tu hija sale con chicas?", quiso saber Ángel de Brito sobre Lola Latorre, quien cargó contra Wanda Nara en nombre de su madre recientemente. "Que yo sepa no, pero si sale, bienvenida sea", aseguró la panelista. "En el casamiento de Oriana y Dybala, Tini dijo en la mesa que estaba de novia con Young Miko. Pero esa noche se fue con De Paul", sumó Julieta Argenta.