Furioso descargo de Yanina Latorre contra More Rial tras los incumplimientos en la Justicia: "Mentirosa"

El caso Morena Rial sigue dando que hablar más allá de que la influencer goza de la excarcelación extraordinaria. La hija de Jorge Rial volvió a ser noticia en los últimos días por incumplir algunos de los requisitos que le impuso la Justicia para conservarla. La aparición de More en varios programas de TV le valió a la joven cientos de críticas en las redes sociales.

La Justicia evalúa por estas horas si Morena Rial está en condiciones de seguir en libertad debido a estos incumplimientos. Fiel a su estilo, la periodista Yanina Latorre destrozó a Morena con un descargo en el que apuntó directamente a la conducta que tuvo la mediática en estas semanas que lleva nuevamente en las calles.

Yanina Latorre destrozó a Morena Rial por sus incumplimientos con la Justicia. Fuente: captura Radio El Observador.

El descargo de Yanina Latorre contra Morena Rial

"Es una mentirosa, obviamente", sentenció Yanina Latorre en un diálogo con Pía Shaw durante Yanina 1079, el programa radial que la esposa de Diego Latorre conduce en Radio El Observador. Para Latorre, Morena mintió cuando dijo que no se presentó a las pericias psicológicas porque no había recibido la citación.

"Es una mentirosa. Da la sensación de que no le importa nada. Tampoco se presentó a las audiencias de sus hijos", arremetió Yanina.

Morena Rial se ausentó en las dos pericias psicológicas que tenía previstas para febrero, una pautada para el 18 bajo la modalidad virtual y la otra, presencial, estipulada para el 26. Por esa fecha se la vio en un boliche, cumpliendo con una presencia junto a su amigo y exabogado Alejandro Cipolla.

La hija de Jorge Rial está acusada por robo agravado con modalidad de escruche. Cuando la Justicia le concedió la excarcelación extraordinaria, lo hizo a cambio de una serie de requisitos que debe cumplir More Rial para no volver a la cárcel. El incumplimiento de esta normativa hizo que el fiscal de la causa elevara un pedido de detención inmediata. Cuando todo indicaba que Morena regresaba a prisión, la joven se presentó en el juzgado y alegó que no le había llegado la notificación.

Esta difícil situación para Morena Rial se da en medio del cambio de abogado. Fernando Burlando, quien había reemplazado a Cipolla, ya no encabeza la defensa de la hija de Rial, que ahora está a cargo de Miguel Ángel Pierri. El éxito de la estrategia de Pierri para defender a More Rial definirá el futuro inmediato de la joven.

Yanina Latorre filtró el trabajo que podría tener Morena Rial

En su descargo sobre el accionar de Morena Rial, Yanina Latorre reveló el nuevo trabajo que podría tener la hija del conductor de C5N. La influencer podría incorporarse al estudio de abogados de Alejandro Cipolla, su amigo y exletrado.

"Cipolla dice que le va a dar trabajo en su estudio: que tenga cuidado con la billetera de la gente que va a verlo. Además, él (Cipolla) va a poner un streaming de abogados y ella sería una de las panelistas", reveló Yanina Latorre.

La esposa de Diego Latorre y panelista de LAM, una de las periodistas que mejor información maneja sobre el Wandagate, cerró su análisis con una comparación entre Morena Rial y Wanda Nara: "A mí lo que me pasa con ella lo mismo que con Wanda, que no es una delincuente pero está incumpliendo en la Justicia. Y es que las dos tienen una impunidad... Como si dijeran 'bueno, el juez me dijo que le dé a las pibas, no se las doy'. Wanda tiene 240 millones de pesos acumulados en multas por incumplimiento a la Justicia. No las paga y no se presenta".