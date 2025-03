La lista de incumplimientos de More Rial que llevaron a que pidieran su detención

Desde que recibió el beneficio de la excarcelación extraordinaria, More Rial salió de fiesta con su abogado, debutó como panelista en El Trece y se introdujo en una nueva religión. Después de la polémica por el supuesto sacrificio animal en el bautismo umbanda de Morena Rial, la mediática enfrenta un nuevo problema: el fiscal de su causa pidió que vuelva a quedar detenida. Como justificación, presentó ante la Justicia una lista de los incumplimientos que cometió desde su liberación.

Gracias a la intervención de Fernando Burlando, la hija de Jorge Rial quedó en libertad tras una semana en la cárcel a pesar de confesarse culpable en el caso por robo doblemente agravado. Como condiciones, el juez de la causa le pidió que no salga del país, se presente cada 15 días en sede judicial, fije domicilio en la casa de su hermana y se someta a un tratamiento psicológico para corregir sus "desórdenes de comportamiento".

La lista de incumplimientos de More Rial tras su excarcelación

En "DDM", Martín Candalaft leyó el comunicado de la jueza y pasó en limpio las condiciones que incumplió la famosa: "Morena Rial tenía que presentarse el 18 y 25 de febrero a pericias psicológicas y psiquiátricas, no fue. Tenía que presentarse cada 15 días, no fue. Tenía que iniciar el tratamiento psicológico y psiquiátrico, no lo inició". Como consecuencia, la jueza le escribió al fiscal con una fuerte oferta: "En palabras llanas, la jueza le dice al fiscal: si querés la detención, te la doy".

En respuesta, el fiscal de la causa emitió un comunicado este jueves por la tarde que podría complicar a More Rial tras ser rechazada en El Trece: "Debe procederse revocándose la excarcelación extraordinaria concedida y disponiéndose en consecuencia lo que corresponda". La decisión final quedó en manos de la jueza y podría significar un regreso a la cárcel para Morena.

El duro revés legal que sufrió More Rial por desobedecer a la jueza

Mientras se espera la determinación de la Justicia, los incumplimientos de More Rial ya le trajeron un serio revés legal. Así lo confirmó Ángel de Brito en su cuenta de Twitter (ahora X): "Fernando Burlando se retiró de la defensa de Morena Rial". De acuerdo con el conductor de "LAM", el "abogado de los famosos" abandonó el caso porque su clienta "no cumplió con los periodos del juez para mantener la libertad".

Los nuevos abogados de More Rial. Foto: X @angeldebritook

¿Quién será el nuevo abogado de More Rial? El caso de la famosa fue tomado por el Estudio Pierri, quienes confirmaron la noticia compartiendo una foto de la mediática junto a sus nuevos representantes. El cambio de representación llega después de la millonaria inversión de Jorge Rial para contratar a Burlando y garantizar la libertad de su hija.