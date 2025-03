El macabro detalle que More Rial tuvo en su bautismo umbanda y Ángel de Brito filtró

More Rial participó de un ritual umbanda y volvió a causar escándalo. A días de su liberación tras pasar una semana en la cárcel, la mediática volvió a quedar en el ojo de la tormenta cuando aparecieron videos suyos siendo bautizada en la religión umbanda. La situación no mejora desde que se filtraron fotos de More Rial de fiesta poco después de ser excarcelada. En la última emisión de "LAM", el equipo de Ángel de Brito reveló un tétrico detalle sobre el más reciente escándalo de la famosa.

La hija de Jorge Rial fue vinculada a la religión afrobrasileña en el pasado: los dueños de la concesionaria a la que habría intentado estafar denunciaron que Morena Rial dejó plumas de gallina en el baúl del auto que le prestaron, sospechando que realizó un tipo de ritual con el animal de campo. En el programa de chimentos de América TV, De Brito compartió los videos que muestran a la influencer en una nueva ceremonia religiosa y reveló un preocupante detalle.

El macabro detalle en el bautismo umbanda de More Rial

Los clips filtrados en LAM muestran a Morena y los demás practicantes de la religión reunidos por la noche en una vivienda. En uno de los videos, se puede llegar a ver a un cabrito siendo cargado por algunos de los presentes, quienes lo colocan sobre una mesa. La información del canal es que el animal habría sido sacrificado en el bautismo de More Rial, una práctica prohibida en Argentina bajo la Ley 14.346 contra el maltrato animal.

Santiago Riva Roy acudió al sitio donde se realizó la ceremonia y habló en primera persona con el pai umbanda que bautizó a la hija de Jorge Rial. Cuando fue consultado por el supuesto sacrificio, el líder religioso desmintió la presencia del animal. Tras ser mostrado el video del cabrito, el hombre se limitó a asegurar: "Hay un montón de problemas sobre esto, mucho no se puede hablar. No siempre se sacrifican animales".

El descargo de More Rial sobre las críticas a su religión

Al igual que hizo More Rial tras el escándalo en El Trece, la famosa se pronunció sobre la reciente polémica con un descargo en Instagram. "Nuestra constitución nacional protege la libertad de credo. No entiendo a los periodistas que me juzgan por mis creencias religiosas. Lo único que voy a decir que, en caso de continuar este accionar discriminatorio, voy a iniciar acciones legales", comenzó afirmando.

More Rial se defendió de las críticas a su religión umbanda. Foto: Instagram @moreerial

La mediática también afirmó que su abogado y amigo íntimo ya estaba en el caso: "Alejandro Cipolla ya está al tanto de que no voy a tolerar que se me burlen de mis creencias, ni que se vulnere la intimidad religiosa que solicito en este acto, y que la ley protege", agregó. Antes de dar el tema por cerrado, Morena compartió una foto con el pai umbanda que la bautizó. "Ahora hablen con ganas", lanzó, desafiante.