More Rial contó detalles de su relación con Jorge Rial que nunca se dijeron: "Estuvo cuando..."

Semanas después de haber recuperado la libertad, Morena Rial hizo su primera aparición en un estudio de TV y no dejó tema sin hablar. En una charla íntima con Carmen Barbieri en Mañanísima (El Trece), la hija mayor de Jorge Rial reveló detalles sobre la relación con su padre.

Mientras More Rial estuvo detenida en la Comisaría de San Isidro, donde pasó diez días acusada de integrar una banda que hacía entraderas en casas de la zona norte del Conurbano, el vínculo con Jorge fue un tema que acaparó la atención mediática. Al principio se dijo que no había relación y que el conductor de Argenzuela se había desentendido de su hija. Con el paso de los días, la situación fue modificándose. La propia Morena le aclaró los tantos a Carmen.

Morena Rial reveló cómo está el vínculo con su padre. Fuente: Instagram @moreerial.

¿Qué dijo More Rial sobre su relación con Jorge Rial?

More Rial valoró que Jorge Rial se haya ocupado de su situación judicial. "Estuvo cuando tenía que estar", dijo la joven influencer cuando Carmen Barbieri le preguntó cómo estaba la relación con su padre.

"Hablo todos los días, más que nada por Amadeo (N de la R: su hijo de cuatro meses). Está todo medianamente bien. Tenemos muchas cosas pendientes que hablar, que sanar. Hasta que no sanemos 100%, la relación no va a volver a ser la misma. Dentro de todo nos llevamos bien, estamos bien. Estuvo cuando tenía que estar. No lo amenacé, como dijeron en todos los medios", fue el testimonio completo de More sobre el conductor de C5N.

Cuando Morena se refiere a las amenazas hace alude a una versión que circuló mientras ella estuvo tras las rejas. La misma indicaba que la joven había advertido a su padre de revelar duros secretos familiares. Ella misma desacreditó esos rumores.

Uno de los fragmentos más destacados de esta parte de la charla fue cuando Carmen le preguntó a More si se sentía querida por su padre. "¿Vos sentís que Jorge te quiere?", preguntó Barbieri a Morena. "Supongo que me quiere, es mi padre", respondió la joven.

Más allá de la charla íntima con Carmen, Morena Rial debutó como panelista de Mañanísima y dio su opinión acerca del escándalo mediático en torno al romance de Mauro Icardi y la China Suárez, la gran novela del verano en el mundo de la farándula.

El gesto de Jorge Rial que sorprendió a More Rial

Una de las actitudes que sorprendió a Morena Rial es el hecho de que su padre haya decidido visitarle en la cárcel. "Esperaba que estuviera con el bebé porque él es abuelo ante todo, pero me sorprendió que me haya ido a ver a la cárcel". More Rial opinó sobre Jorge Rial. Foto: archivo.

La joven influencer fue detenida a comienzos de febrero, acusada de formar parte de una banda que ingresaba a viviendas deshabitadas para robar en la modalidad de "escruche". Tras ser arrestada, pasó por una comisaría en San Telmo y luego fue trasladada a San Isidro, donde celebró su cumpleaños 26. Morena Rial debe cumplir requisitos judiciales para seguir gozando de la libertad domiciliaria que le fue concedida gracias a la excarcelación extraordinaria que aprobó la Justicia de San Isidro.

Durante los días que duró el arresto, la actitud de Jorge Rial fue cambiante. Ni bien se conoció la noticia, el conductor realizó un duro editorial en Argenzuela, programa que conduce por C5N, en el que llegó a decir que "Morena eligió ser una marginal".

Con el correr los días, el periodista se hizo cargo de su nieto Amadeo, el menor de los hijos de Morena. Y, además, contrató a Fernando Burlando, quien asumió la defensa de su hija en reemplazo de Alejandro Cipolla.

Durante la nota con Mañanísima, More Rial dejó en claro que hoy su prioridad son sus hijos. Amadeo vive con ella y su tía, Rocío Rial, en la casa de esta, donde la influencer cumple con el arresto domiciliario. En tanto que Francesco, su hijo mayor, reside en Córdoba junto a su padre, Facundo Ambrosioni.