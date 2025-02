La dolorosa reflexión de Jorge Rial sobre la crianza de su hija More Rial: "No entiendo por qué..."

Crece la controversia con el segundo arresto de More Rial. La mediática fue detenida después de ser vinculada con el robo de una casa en San Isidro, y con un video vinculándola al crimen su situación está más complicada que nunca. En medio de la polémica, Jorge Rial hizo un fuerte descargo sobre el presente de su hija y compartió una dolorosa reflexión sobre los hechos que la llevaron a donde está ahora.

Según informó Ángel de Brito, More Rial fue detenida este miércoles a la madrugada bajo orden de la policía, quien identificó a la mediática y sus allegados como responsables de un robo bajo la modalidad de "escruche" sucedido el 18 de enero en Villa Adelina. Con su hija detenida por robo doblemente agravado, Jorge Rial se sinceró sobre la situación en su programa de Radio 10.

¿Qué dijo Jorge Rial sobre el segundo arresto de Morena?

Tras reconocer que siente "vergüenza" y "mucho dolor" por la noticia de su hija, Jorge Rial habló de Morena y confesó que no entiende cómo su situación llegó a este punto: "Mi hija tiene todo para ser lo que quisiera y para tener una vida mejor, pero su elección fue otra. No entiendo por qué tomó la decisión de estar marginada. Ella me dijo que 'lo hice porque no tenía otra cosa que hacer'".

"La verdad que no hay manual para ser padre. Hice todo lo posible, las crie lo mejor que pude. Tengo dos hijas, las críe igual. Una es Morena que tomó su decisión en un momento de ir por otro camino que incluso la llevó a alejarse de mí porque nunca aprobé esa decisión de una vida casi marginal. Intenté muchas veces, de hecho estuve hablando hasta ayer con ella", agregó.

La segunda detención de More Rial. Foto: X @fedebonggiorno

Fuera de su rol como padre, el conductor de "Argenzuela" reconoció que More Rial elige el escándalo y la exposición mediática, y deberá atenerse a las consecuencias: "Son decisiones de vida, mi hija es mayor de edad. Hasta donde pude hice, ya no puedo hacer más nada. Yo también fui víctima de las actitudes marginales de mi hija. Obviamente lo que siento ahora es vergüenza".

Jorge Rial llegó a confesar que habló recientemente con su hija sobre darle una nueva oportunidad para salir del ambiente negativo que la rodea: "Habíamos hablado que ella tenía ganas de reencausar su vida, estudiar abogacía. Yo siempre con desconfianza, porque cien veces la apoyé en sus cosas y me defraudaba, pero lo seguía haciendo porque es mi hija".

¿Qué pasará con Amadeo, el hijo bebé de More Rial?

El futuro de Amadeo, el hijo de More Rial. Foto: Instagram @moorerial

Finalmente, el comunicador reveló qué pasará con su nieto recién nacido, Amadeo, ahora que More Rial está complicada en la Justicia tras su segundo arresto. Jorge Rial confirmó que, en esta ocasión, el bebé no estaba con la madre al momento del arresto, y quedará a su cuidado hasta que se normalice su situación.

"Se va a quedar conmigo, como debe ser, soy el abuelo y el único responsable de ese ambiente, lamentablemente", confirmó el periodista, sin mencionar al padre de la criatura, el boxeador cordobés Matías Ogas. Sobre su otro nieto, Francesco, Rial confirmó que se encuentra con su padre en Córdoba y se mantiene ajeno al escándalo que atraviesa su madre.