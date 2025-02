El video de More Rial robando una casa por segunda vez: las escandalosas imágenes que la llevaron tras las rejas

More Rial volvió a ser arrestada este miércoles 5 de febrero, acusada de robo por escruche junto a otros detenidos. La hija de Jorge Rial, quien le soltó la mano a la mediática en recientes declaraciones, quedó complicada frente a la Justicia cuando se filtraron nuevos videos de su supuesta participación en el asalto a una vivienda.

De acuerdo con el parte policial compartido por Ángel de Brito, la policía bonaerense detuvo a la famosa y compañía a las 3:30 de la mañana, en un hotel de San Telmo donde reside More Rial debido a su difícil situación económica. La banda fue acusada de robar una casa en Villa Adelina el sábado 18 de enero, "violentando una ventana para sustraer varias pertenencias", y fue trasladada a la sede de la Comisaría Vecinal 1B de la Policía de la Ciudad.

El video del crimen que complicaría a More Rial tras su segundo arresto

En las horas desde la detención, se filtró un nuevo video de More Rial que sería parte de la causa que hoy la ve detenida. En el corto clip se puede ver a la hija del famoso conductor, vestida en un conjunto deportivo rojo, bajando de un auto blanco estacionado en una esquina. La acusada habla con una segunda persona y, en un momento, llega a sentarse en el lado del conductor.

Un video similar llegó a la prensa después del primer arresto de More Rial, cuando fue encontrada manejando un auto con orden de captura que guardaba elementos delictivos en el baúl. La evidencia sigue acumulándose en contra de la influencer, quien podría estar observando de un mes a seis años de prisión en caso de ser hallada culpable de robo, según indica el artículo 164 del Código Penal.

La palabra de Jorge Rial después del segundo arresto de su hija, Morena

Gracias a la fama de su padre, todo lo que hace More Rial, desde polémicos posteos en redes hasta declaraciones en televisión, es noticia. Su arresto no es diferente, y este miércoles provocó el filoso comentario de Jorge Rial. En su programa de Radio 10, el conductor de "Argenzuela" reconoció los hechos como "inevitables" y dejó en claro que "si cometió delitos tiene que pagar por eso y ojalá que esto le sirva para aprender".

"Mi hija tiene todo para ser lo que quisiera y para tener una vida mejor, su elección fue otra. No entiendo por qué tomó la decisión de estar marginada. Ella me dijo que 'lo hice porque no sabía qué hacer'", confesó el conductor sobre More Rial, quien trabaja como influencer para sostener a su hijo de tres meses, Amadeo, mientras lucha por reencontrarse con su primogénito, Francesco.

El segundo arresto de More Rial. Foto: X @fedeebongiorno

A pesar de su decepción en las elecciones de vida de su hija, Jorge Rial reconoció que seguirá disponible para apoyarla en los futuros procedimientos penales: "Estoy preparado para lo que sea... Obviamente, voy a estar para lo que necesite como padre, pero no para que tenga privilegios. No la voy a abandonar", aseguró.

Finalmente, el mediático se dirigió a las víctimas del robo supuestamente perpetuado por More Rial y sus allegados: "Pido disculpas a aquellos que fueron objetos de los delitos de mi hija. Lamento mucho que mi apellido esté involucrado en todo esto. Ojalá esto sirva para que vuelva al buen camino. A ella nunca le faltó nada, tal vez mi error fue darle de más", cerró.