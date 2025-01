More Rial consiguió un nuevo trabajo luego de ser acusada de robo: "Si querés..."

Hace unos días, More Rial se vio envuelta en una polémica por su detención en un presunto intento de robo. Sin embargo, en las últimas horas sorprendió a todos con un mensaje en redes sociales donde anunció su nuevo emprendimiento. A través de su cuenta de Instagram, compartió la noticia y, de inmediato, llamó la atención de sus seguidores.

"Si quieres potenciar tu cuenta o promocionar tu marca. Hablar por DM", escribió en una historia de su perfil. Este mensaje, que despertó curiosidad, llegó poco después del episodio que involucró a la hija mayor de Jorge Rial en el escándalo mediático.

El mensaje de More Rial que generó un sinfín de reacciones. Foto: Instagram @moreerial.

El curioso anuncio laboral de More Rial tras su detención

Luego de su liberación, Morena decidió enfocarse en una actividad vinculada a la promoción en redes sociales. Según su publicación, busca colaborar con marcas y perfiles que deseen mayor visibilidad. El mensaje generó una ola de reacciones en plataformas como X (antes Twitter), donde muchos usuarios compartieron comentarios cargados de humor e ironía sobre su propuesta.

Desde frases como "¿Qué marca puede asociarse a esa imagen?" hasta bromas como "Vendo manual de escruche y atraco veloz. Te paso DM", las respuestas no tardaron en viralizarse. Sin embargo, la joven no se dejó intimidar y continuó publicando contenido con su habitual estilo directo.

La postura de More Rial frente a las críticas

En una entrevista reciente, la mediática expresó que no le preocupa lo que se diga sobre ella: "Me chupa un h... lo que diga la gente", aseguró. Además, comentó que con su padre, Jorge Rial, la relación mejoró, aunque todavía no está todo solucionado: “Está un poco mejor, pero no es que nos juntamos a comer asado todos los domingos”.

Por otro lado, dejó en clara su postura sobre el escándalo legal que protagonizó: "Que lo demuestren. Si no, que dejen de hablar". Así, More Rial sigue utilizando sus redes como plataforma principal para expresarse y mostrarse tal cual es, manteniendo siempre su actitud desafiante y sin filtros.

¿More Rial comenzará una nueva etapa laboral?

Con este nuevo proyecto vinculado a la promoción de marcas, Morena Rial parece estar lista para dar un giro en su vida profesional. Habrá que ver si logra capitalizar esta oportunidad y transformar las polémicas en un trampolín hacia un futuro más estable.