La tajante decisión del ex de More Rial, Facundo Ambrosioni, al enterarse del escándalo de la hija de Jorge Rial

La detención de More Rial con su hijo encima causó gran preocupación, con familiares y amigos de la familia Rial expresando su angustia hacia Amadeo, el bebé de apenas tres meses de edad que se vio involucrado en el arresto de su madre. La polémica llevó también atención al primer hijo de la mediática, Francesco, cuyo padre reveló la firme medida que tuvo que tomar para protegerlo del escándalo.

Cuando se conoció la noticia del arresto de More Rial mientras manejaba un auto robado, diferentes medios se contactaron con Facundo Ambrosioni, expareja de la mediática, para preguntar por el estado de su hijo. En comunicación con "LAM", el padre reveló que tomó la decisión de mantener a Francesco alejado del nuevo escándalo de su madre, del que todavía no sabe nada.

"Eso lo vamos a hablar el día martes cuando él tenga sesión con su psicóloga. Ahí le comentaré a ella cómo tratarlo. Más que nada por si algún compañero le comenta o le dice algo, porque puede pasar", le reveló a Ángel de Brito. "La verdad es que él estaba de diez. Estaba jugando al fútbol con unos amigos en la cancha. Así que estaba supercontento y no sabía nada", agregó.

Con famosos como Georgina Barbarossa opinando de More Rial y todos los ojos puestos sobre su familia, Ambrosioni decidió hacer un pedido de privacidad generalizado a través de su cuenta de Instagram. "Tenemos muchos mensajes de un tema que no nos incumbe, solo decir que Fran vive con nosotros y está 24/7 de lunes a lunes, los 365 días del año", escribió en una historia.

El descargo del ex de More Rial. Foto: Instagram @facuambrosioniok

Después de pedir que dejen a Francesco fuera de la polémica que protagoniza su madre, el padre aclaró que tanto él como el niño no tienen contacto con la hija de Jorge Rial. "Debido a circunstancias familiares, mi hijo ha estado alejado de su progenitora durante todo este tiempo, y es importante para mí proteger su bienestar emocional y evitar cualquier situación que pueda afectar su estabilidad", cerró.

Facundo Ambrosioni ganó la tenencia de su hijo en la Justicia después de presentar contundentes pruebas contra More Rial: "Hace dos años que vive conmigo. La verdad es que fueron muchas etapas complicadas. En primera instancia presenté muchas pruebas y luego, así y todo, la jueza decidió que tenía que estar con la madre. Apelé, volví a presentar más pruebas y costó porque a veces la Justicia porque es la madre, cree que tiene que estar con ella. Pero a veces no cumplen el rol que conlleva ser madre", explicó en "LAM".

El desesperado pedido de Jorge Rial a Facundo Ambrosioni tras el arresto de More Rial

El pedido de Jorge Rial tras la detención de Morena. Foto: Captura C5N

En su entrevista con el programa de América TV, Facundo Ambrosioni también compartió la reacción de Jorge Rial al arresto de su hija. Según contó, el abuelo de su hijo se contacta con él frecuentemente debido a la relación cercana que tiene con el niño, y cuando se conoció la noticia del arresto de su hija, el primer instinto del conductor de "Argenzuela" fue preguntar por Francesco.

"Me llamó y me preguntó cómo estaba Fran. Que me ocupara de él y que tratara de calmarlo", aseguró Ambrosioni. Rial habría dejado el mismo mensaje a Mauro Federico, su colega en el programa de C5N, quien acudió a la Comisaría 10ma de Martínez para velar por los derechos de Amadeo tras el arresto de su madre.