Los elementos que incriminan a More Rial encontrados en el baúl del auto robado: "Había..."

More Rial fue detenida este miércoles por la noche, provocando escándalo por ser demorada con su hijo de tres meses encima. La hija de Jorge Rial quedó asociada a un crimen cometido por los pasajeros que llevaba en el auto que manejaba, que resultó ser robado. Entre los preocupantes detalles, los elementos encontrados en el baúl del vehículo podrían condenar a la mediática.

Santiago Riva Roy rompió la primicia en el aire de "LAM", donde anunció que Morena Rial fue demorada en la localidad bonaerense de Martínez junto a dos masculinos y otra mujer. "Parece que las personas que iban en el auto habían entrado a robar una casa. Por eso la policía los persiguió y los detuvo", agregó Ángel de Brito en el programa de América.

Al día siguiente de la detención, la cronista Cecilia Insinga informó en "Arriba Argentinos" que fue un vecino de San Isidro quien llamó a la policía tras un extraño episodio en su casa: "Detectó que alguien le habría bajado la térmica para un presunto accionar ilícito”. Las fuerzas de seguridad comenzaron un operativo que terminó con la detención de un Fiat Cronos con pedido de captura que manejaba More Rial.

"A bordo estaba Morena Rial, con cuatro ocupantes más: dos masculinos con antecedentes penales por robo, otro hombre más y dos mujeres, entre ella Morena Rial. También había un bebé. No está claro si es el bebé de Morena Rial. Los vecinos dicen que sí, pero ella no lo tenía en brazos", agregó la cronista, refiriéndose al bebé de tres meses que tuvo More Rial con Matías Ogas.

Fue entonces que la cronista reveló los condenatorios objetos que la policía descubrió en el vehículo detenido: "En el baúl había pasamontañas, barretas y crickets. Elementos que podrían servir para la apertura de una puerta, de una reja". A pesar de la evidencia, el fiscal no tuvo suficiente información para definir un crimen, ya que los sospechosos no fueron detenidos in fraganti.

Como consecuencia, More Rial fue liberada junto a la otra mujer que se encontraba en el vehículo; los tres hombres demorados permanecieron en la comisaría de Martínez. El abogado de la influencer detenida confirmó la liberación de Rial, explicando que "fue toda una confusión" y, "por suerte, la verdad salió a la luz".

El abogado de More Rial sostuvo su inocencia en redes sociales. Foto: Instagram @alejandro_cipolla

La reacción de Jorge Rial a la detención de Morena Rial

Mientras More Rial vuelve a encontrarse al centro de una polémica, Jorge Rial estaba disfrutando de vacaciones en México junto a su pareja, María del Mar Ramón. El conductor habría sido puesto al tanto de la detención de su hija y su nieto de tres meses por Rocío Rial, su primogénita, y su reacción habría sido devastadora.

Segíun reveló Facundo Ambrosini en "A la Barbarossa", el conductor de "Argenzuela" se puso en contacto con él el miércoles y le pidió un gran favor con respecto a su nieto: "Ayer me mandó un mensaje: ‘cuidalo, por favor, esto es una vergüenza, pero bueno, necesito que lo cuides’".