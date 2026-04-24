Pamela Pombo denunció a su expareja por violencia de género: el terrible video

Un clima de fuerte conmoción se vivió este viernes en Sálvese Quien Pueda luego de que Pamela Pombo hiciera pública la denuncia contra su expareja, el exrugbier Patricio Albacete , a quien acusa por episodios de violencia.

En el ciclo conducido por Yanina Latorre se difundió un video que forma parte de la causa judicial, en el que se observa una discusión que escala rápidamente a la agresión física. Allí, el exdeportista la sujeta, la tira al piso y la insulta mientras la amenaza. "Hija de pu...", se escucha en las imágenes. Según explicó la propia Pombo, ese registro corresponde a una de las situaciones "más tranquilas" dentro del vínculo.

A partir de estos hechos, la fisicoculturista decidió avanzar con una denuncia. En su testimonio, describió un proceso que comenzó con discusiones tras el casamiento, celebrado en junio de 2024, y que con el tiempo se transformó en episodios cada vez más violentos.

"Dejé mi casa hace tres días. Desde agosto, septiembre del 2024 tengo discusiones con mi ex. Me casé en junio. Escaló mucho con la violencia", relató Pombo al aire.

Pamela Pombo y Patricio Albacete se casaron en Buenos Aires. Foto: Captura de instagram El exjugador de rugby y la fisicoculturista se casaron en junio de 2024. Foto: Captura de instagram

También profundizó sobre los motivos que la llevaron a sostener la relación durante tanto tiempo. "No me separé antes por miedo, las ganas de mantener la relación. Hicimos terapia de pareja", expresó Pamela, evidenciando el contexto de temor y desgaste emocional.

"Tenía miedo, pero creo que me acostumbré. Hace siete meses que vivo en alerta, que no duermo y no como bien", añadió la fisicoculturista. La situación alcanzó un nivel extremo. "Pensé que me moría", confesó Pombo sobre lo que atravesó en ese tiempo.

Pamela Pombo en Sálvese Quien Pueda 3 Pombo relató en Sálvese Quien Pueda el horror que vivió por la violencia de Albacete. Captura de pantalla Youtube América TV.

Pamela Pombo cuenta con botón antipánico y una restricción perimetral que impide a Patricio Albacete acercarse o contactarla. Además, la fisicoculturista contó que sufrió violencia económica, ya que su expareja se habría quedado con sus ahorros y la expulsó de la vivienda en la que convivían.

Actualmente, se encuentra alojada en la casa de un amigo, tras haber logrado retirar algunas pertenencias. La causa judicial ya está en marcha.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que esté atravesando una situación similar, podés comunicarte de manera gratuita y confidencial con la línea 144, disponible las 24 horas en todo el país.