Ricardo Arjona visitó El Calafate y cautivó a sus fans con las bellas postales: "Lugares que no se olvidan"

Ricardo Arjona quedó totalmente sorprendidó al recorrer la Patagonia argentina y el posteo se viralizó al instante.

Ricardo Arjona causó furor en las últimas horas tras compartir postales recorriendo la localidad de El Calafate. Esto se dio antes de los shows en Chile y eligió la Patagonia argentina para distanciarse un poco de los escenarios antes de retomar su agenda.

El viaje se dio luego de los exitosos espectáculos que brindó en Argentina. El cantante viajó al sur del país con absoluta discreción y arribó en un avión privado junto a su esposa, quien no dudó acompañarlo en esta nueva aventura.

Ricardo Arjona visitó El Calafate y sorprendió a todos Ricardo Arjona Visitó El Calafate "El sur del sur. Cuando el fin del mundo se parece al principio. Gente buena y lugares que no se olvidan. Calafate, gracias por el cariño", escribió Arjona. Junto a este breve texto, compartió diferentes postales recorriendo el Glaciar Perito Moreno.

Captura de pantalla 2026-06-10 132341 Ricardo Arjona en El Calafate. Foto: Instagram / @ricardoarjona. La publicación generó sorpresa en sus fans, que no dudaron en comentar al instante: "Qué lindo te queda Argentina", "Calafate te recibió con cariño porque tú llevas cariño a donde vas", "nos dio mil shows y nos publicita el país al mundo".