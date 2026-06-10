Comenzó la cuenta regresiva: todo lo que tenés que saber sobre el show de Pity Álvarez en Mendoza este sábado

Álvarez se presentará este sábado en el Teatro Griego Frank Romero Day. En esta nota, te contamos los detalles clave para asistir al recital del año en Mendoza.

Después de trece años sin presentarse en Mendoza, Pity Álvarez volverá a encontrarse con el público cuyano en un recital que marcará uno de los momentos más importantes de esta nueva etapa de su carrera. El músico llegará a la provincia este sábado 13 de junio para ofrecer un show en el Teatro Griego Frank Romero Day.

Pity Álvarez 2 El artista dará un show en el Teatro Griego Frank Romero Day, el sábado 13 de junio. Gentileza Prensa. La presentación forma parte de la serie de conciertos con los que el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados regresó a los escenarios. En los últimos meses ya protagonizó dos convocatorias multitudinarias: una en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde reunió a unas 35 mil personas, y otra en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, que congregó a 25 mil fanáticos.

A qué hora tocará Pity Álvarez en Mendoza El encuentro en Mendoza tendrá una dinámica especial desde temprano. Las puertas del predio abrirán a las 16 horas para que el público pueda disfrutar de toda la jornada, mientras que la banda mendocina Setas será la encargada de abrir la noche. El show principal comenzará puntualmente a las 19 horas.

Setas Setas será la banda telonera. Instagram Toscana.producciones. Además de repasar los grandes éxitos que marcaron su trayectoria, Pity también mostrará parte de su presente artístico. Recientemente lanzó el sencillo y videoclip Lejos de Ser, material que acompaña este esperado regreso a la actividad musical.

En esta nueva etapa, Pity Álvarez está acompañado por una banda integrada por Matías Mango en teclados, Gabriel Prajsnar en bajo, Juan Colonna en batería, Hernán Salas en guitarra y Bárbara Corvalán en coros.