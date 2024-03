Quién es Matías Ogas, el nuevo novio de More Rial y padre del bebé que espera la mediática

Después de haber estado involucrada en varias polémicas, parece que ahora la vida de Morena Rial está en calma. Este jueves en A la tarde de América TV, Luis Ventura reveló que la mediática se encuentra embarazada de su segundo hijo. La joven se convirtió en madre por primera vez en 2019, cuando tenía 20 años. Su pareja de ese entonces, y padre del niño, era Facundo Ambrosioni.

"Está embarazada Morena Rial. Y me animo a decirlo porque en las últimas horas confirmé que también está notificada su familia, es algo consistente. A mí me pone contento", contó el periodista.

Mirá cómo reveló Luis Ventura el embarazo de Morena Rial

"A mí me sorprendió. Hace un mes me llamó por teléfono y me dijo: 'Tío, estoy embarazada. Por ahora no lo voy a decir porque quiero estar segura y ver cómo se va desarrollando'. También hablamos de cómo va sorteando las dificultades de la vida. La vi feliz a Morena, está bárbara. Me parece un motivo más para que encuentre una vivienda, para que tenga la tranquilidad de tener un techo", expresó Ventura.

Matías Ogas es el padre del bebé que espera Morena Rial. La joven confirmó su noviazgo con Ogas a comienzos de marzo al portal de noticias Ciudad Magazine, donde contó que lo conoció "por medio de un amigo", que es boxeador "y se está preparando para ser profesional".

Ogas es boxeador. Créditos: Facebook Matías Ogas.

"Lo vi boxear, es muy bueno en lo que hace, y es difícil de tirar. A mí mucho el boxeo no me gusta, pero lo acompaño. Me da impresión. Mati lo quiere mucho a Fran, y él a Mati", comentó Morena al medio.

Matías es el padre del segundo bebé que espera Morena. Créditos: Facebook Matías Ogas.

El novio de la mediática tiene 20 años y es oriundo de la provincia de Córdoba. En Instagram, Matías (@Maty_ogas) cuenta con más de 1490 seguidores. Su relación con Morena comenzó hace unos meses.

Actualmente, la pareja está conviviendo y se encuentran muy felices.