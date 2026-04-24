Nelson Castro sacó a la luz un dato impactante sobre la internación de Diego Maradona que nadie conocía

El proceso judicial por la muerte de Diego Maradona continúa sumando momentos de alta tensión, con nuevas declaraciones y datos que siguen generando impacto. En las últimas audiencias volvió a presentarse Leopoldo Luque, mientras que también brindaron su testimonio los profesionales que intentaron reanimar al exfutbolista.

En medio del desarrollo del juicio, un audio del propio Luque dirigido a Gianinna Maradona y Dalma Maradona generó una fuerte controversia por el tono utilizado. A partir de esto, los periodistas Ricardo Canaletti y Nelson Castro analizaron su comportamiento. "Maradona era alguien a quien generalmente ya en ese estado nadie quería atender", destacó Castro.

Durante el debate, también se puso el foco en el rol de Luque en la intervención quirúrgica que atravesó el exjugador. "Luque no lo operó a Maradona y apareció como operando. Eso te demuestra una personalidad. Eso sí que podría ser, desde un punto de vista ético, es un engaño. No lo voy a leer acá porque está todo el relato de la discusión que hubo", señaló el periodista.

"Maradona quería que lo operara Luque. En la clínica, Luque no estaba calificado para operarlo a Maradona. Finalmente lo operó el doctor Rubino. Se generó una situación muy dura con Stinfale", afirmó el comunicador.

MARADONA DIEGO ARMANDO.jpg Según contó Castro, el futbolista se internó con un nombre falso. skysports.com

En ese sentido, Castro explicó que desde la institución médica se tomó una postura clara: "Entonces, la clínica decía: 'No vamos a poner a Maradona en manos de alguien que no es un experto'".

Hacia el final, surgió un dato que hasta ahora no había trascendido públicamente sobre la internación del ídolo. "Maradona se internó con un nombre falso. Un nombre falso en la Clínica Olivos. Maradona era el paciente Ariel Gómez", reveló Nelson Castro. Esta información sorprendió a Franco Mercuriali, quien al respecto expresó: "Ah, qué dato, no lo tenía".