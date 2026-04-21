"Las gordas dicen": los fuertes dichos de Leopoldo Luque sobre las hijas de Diego Maradona

Durante la audiencia, se difundió un audio en el que Luque insulta a las hijas de Maradona. Cuál fue la reacción de Gianinna.

Este martes a las 10 de la mañana, comenzó la tercera audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona. El debate está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.

Pasadas las 11, Gianinna Maradona declaró y apuntó contra el neurocirujano Leopoldo Luciano Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Ángel Díaz, tres de los imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual.

Se conoció un nuevo audio de Luque Tras un cuarto intermedio, se reanudó la audiencia y expusieron un audio de Leopoldo Luque. “Las gordas dicen: 'Arreglamos que no'. Son unas hijas de pu**. No quiero ni hablar, porque tengo unas ganas de decirles 'gordas del or**, cierren el or**'. Qué mala leche que son”, se le escucha decir al neurocirujano sobre las hijas del Diez.

Dalma y Gianinna Maradona junto a Verónica Ojeda Dalma y Gianinna Maradona junto a Verónica Ojeda en el juicio por la muerte de Diego Maradona. N/A

Tras escuchar el audio, la hija de Maradona describió a Luque como “el rey de la manipulación”. Gianinna sostuvo que los audios la sorprendieron ya que él no se dirigía a ella de esa manera. “Conmigo no se dirigía de esta manera, todo lo contrario. Ayer, leyendo un chat con él, se dirige a mí diciendo que yo le caía mejor que mi hermana”, reveló. Y sentenció: “Es un gran actor”.