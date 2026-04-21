Este martes por la mañana se dio comienzo a una nueva jornada del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Gianinna Maradona fue protagonista, ya que declaró ante los jueces y en un momento se descompensó, algo que alertó a los presentes.

Es que durante la audiencia dieron a conocer un audio de Leopoldo Luque donde se dirige sin filtro contra las hijas de Diego: "Las gordas dicen: 'Arreglamos que no'. Son unas hijas de pu... No quiero ni hablar, porque tengo unas ganas de decirles 'gordas del orto, cierren el orto'. Qué mala leche que son".

Gianinna Maradona , al escuchar las palabras de Luque, se puso mal y, según la información que revelaron en Intrusos, se descompensó. Además, el cronista sumó que la hija del "Diez" se encontraba muy emocionada y, debido a la situación, debieron realizar un cuarto intermedio.

Gianinna Maradona se descompensó en el juicio por la muerte de su padre: los detalles

Respecto al audio de Leopoldo Luque, Gianinna subrayó que "conmigo no se dirigía de esta manera, todo lo contrario. Ayer, leyendo un chat con él, se dirige a mí diciendo que yo le caía mejor que mi hermana".

Captura de pantalla 2026-04-21 165939 Gianinna Maradona se descompensó en medio de su declaración. Foto: captura de video / América TV.

Esto no fue todo, ya que durante el interrogatorio que realizó Francisco Oneto, abogado de Luque, la hija de Maradona dejó en claro que se sentía hostigada. Minutos después, la emoción volvió a brotar y no pudo aguantar el llanto.