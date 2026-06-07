Luis Novaresio apuntó de manera tajante contra el fiscal tras el caso de Agostina Vega

El fiscal Raúl Garzón fue quien tuvo a cargo desde el primer momento la investigación de Agostina Vega . La joven finalmente fue encontrada sin vida en un descampado tras días de intensa búsqueda y Claudio Barrelier quedó detenido.

Garzón fue duramente criticado por diferentes periodistas y Luis Novaresio habló de la actitud del fiscal del caso que conmocionó al país. Todo sucedió en el programa de Mirtha Legrand, del cual el conductor formó parte.

El comunicador remarcó que el fiscal tuvo "soberbia" y que tiene que entender que "son servidores públicos, no son dueños ni del poder. Tiene que hacer fácil la explicación" , sentenció Novaresio .

El conductor dejó en claro que no pudo entender la felicitaciones al perro que fueron parte de la investigación para encontrar el cuerpo de Agostina. De hecho, estas palabras provocaron un fuerte enojo de una periodista, quien lo cruzó fuertemente en la conferencia de prensa.

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Otra de las figuras en criticar al fiscal tras lo ocurrido había sido Moria Casán, figura indiscutida de El Trece. Los dichos de Garzón le generaron indignación y subrayó que "Después lo del fiscal también, qué fuerte, chicos. Fuertísimo. Hablando del éxito, del éxito de un operativo que encuentra una chica muerta".