Facundo Macarrón sobre el asesinato de Nora Dalmasso: "Si el Estado me lo permitiese, mataría al asesino de mi mamá"

A casi dos décadas del crimen de Nora Dalmasso , el caso volvió a ocupar el centro de la escena pública a partir de una extensa entrevista brindada por su hijo, Facundo Macarrón , al periodista Luis Novaresio en A24. La conversación completa podrá verse este miércoles a las 23.59 y contiene durísimas críticas contra la actuación judicial y mediática que rodeó a la investigación.

Durante el reportaje, Facundo Macarrón respaldó la reciente destitución de los tres fiscales que intervinieron en la causa y aseguró que “fue lo justo”. En ese sentido, apuntó contra el modo en que se construyó la investigación y sostuvo que durante años existió “una cuestión de ensañarse con la víctima”. “Se utilizó el concepto de la mala víctima”, afirmó, en referencia al tratamiento público y judicial que recibió su madre tras el femicidio ocurrido en Río Cuarto en 2006.

El hijo de Nora Dalmasso también habló del impacto personal que tuvo atravesar el proceso judicial y mediático. “El precio que pagué por no ser uno más fue perder a mi mamá”, expresó. Además, recordó el momento en el que él mismo quedó bajo sospecha dentro del expediente: “Cuando se metieron conmigo, ahí crecí de golpe”.

Uno de los pasajes más duros de la entrevista llegó cuando recordó las acusaciones que circularon en su contra. “Macabro. Sólo una persona muy enferma puede pensar una cosa así. Es escabroso. Es cruel”, dijo sobre las versiones que lo vinculaban sexualmente con su madre. En ese marco, denunció que existieron prejuicios vinculados a su orientación sexual. “Estaba el prejuicio de que ser gay es ser delincuente”, sostuvo.

Facundo Macarrón también cuestionó con dureza el accionar de uno de los fiscales de la causa, a quien acusó de haber orientado la investigación hacia hipótesis personales y mediáticas. “El fiscal no pidió disculpas. Ojalá algún día me dé las explicaciones”, reclamó. Y agregó: “El fiscal le preguntó por los amantes de mamá a 58 personas. Por mí, hablaba del factor gay”.

Sobre la investigación del crimen, insistió en que el principal sospechoso sigue siendo Gastón Zárate Bárzola. “Pensamos que es el asesino Bárzola”, afirmó. Luego enumeró elementos que, según su visión, sostienen esa hipótesis: “El ADN de él está en el cinto de la bata, en ocho de los doce pedazos. En el cuerpo de mamá encontraron un cabello púbico de él”. Para el hijo de Nora Dalmasso, “todo explica que Bárzola estuvo ahí”.

Macarrón 2

En otro tramo de la entrevista, describió cómo el horror del caso impactó en su vida cotidiana y en su salud emocional. “Te disociás porque el horror es tan grande que te anestesiás”, reflexionó. También recordó aspectos íntimos de la personalidad de su madre y buscó desmontar la imagen pública que, según dijo, se construyó injustamente sobre ella. “Habían construido un personaje que no era mi mamá”, afirmó. “Era tan generosa que no medía lo que daba”, señaló, aunque también reconoció: “Tenía un carácter de mierda”.

Finalmente, dejó una frase cargada de ironía y bronca sobre quienes llevaron adelante la investigación. “La soberbia o el empecinamiento fue tal que le desearía mucha suerte en la vida y que me explique por qué hizo lo que hizo”, lanzó. Y cerró imaginando cuál habría sido la reacción de Nora Dalmasso ante todo lo ocurrido: “Si viera lo que pasó, mandaría a la mierda a más de uno”.