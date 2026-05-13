Vuelve el frío a Buenos Aires: qué días bajará la temperatura y cómo estará el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un descenso térmico para la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Las mínimas más bajas llegarán el domingo 17 y el martes 19 de mayo.

Luego de varios días con marcas frescas, aunque dentro de un escenario estable, el frío volverá a sentirse con más intensidad en la Ciudad de Buenos Aires y zonas cercanas. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las mañanas más frías llegarán durante el fin de semana y también al inicio de la semana siguiente.

Cómo seguirá el tiempo antes del descenso térmico Antes de la llegada del aire más frío, el pronóstico marca un leve repunte de las temperaturas. Para el jueves 14, el SMN prevé una mínima de 10° y una máxima de 18°.

Pronostico Buenos Aires frío mayo El pronóstico del SMN para esta semana. SMN

Mientras que para el viernes 15 será la jornada más templada de los próximos días, con una mínima de 10° y una máxima de 21°. En tanto, el sábado 16 se espera una mínima de 13° y una máxima de 17°.

Cuándo se esperan bajas temperaturas Sin embargo, ese alivio será breve. Desde el domingo comenzará a notarse un descenso más marcado, con valores mínimos que volverán a acercarse a los niveles más fríos. De acuerdo con el pronóstico oficial, las mínimas de 6° se registrarán en dos jornadas puntuales.