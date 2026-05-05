Aguantan el frío y florecen igual: las 3 plantas que mantienen tu jardín vivo en pleno invierno

Un jardín cultivado en épocas frías es posible si se escogen las plantas correctas. Durante las bajas temperaturas, algunas especies florecen porque son resistentes y se toman las precauciones necesarias: disminución de riego y eliminación de escarcha durante nevadas.

Pero a pesar de sus cuidados, es clave conocer cuáles son las plantas resistentes al frío y que necesitan pocos cuidados es clave para que el jardín esté colorido. Las plantas recomendadas a continuación permiten explotar tu creatividad para decorar a gusto y sin preocuparte por cuidados extremos.

La violeta cornuda crece en otoño e invierno y es recomendada por paisajistas para adorar jardines y balcones. Hay flores con diferentes colores: azules, amarillas, violetas o cremas, por lo que se recomienda analizar la colorimetría deseada antes de comprarlas.

Las violetas florecen todo el año y se adaptan a interiores.

Las violetas africanas florecen todo el año y se adaptan a interiores. Foto: Verdecora

Crece a gusto en un lugar con semisombra en épocas de calor y durante el frío soporta hasta los -15°C, pero las heladas pueden ser mortales si no se la protege.

Lavanda: la opción clásica que no defrauda

La lavanda es conocida por su color violeta y su aroma relajante. Si se planta en maceta puede resistir temperaturas que oscilan entre los -10°C y –15°C, aunque se recomienda mantenerla en espacios soleados y al aire libre.

La lavanda cuenta con numerosos beneficios para la salud Foto: Shutterstock La lavanda cuenta con numerosos beneficios para la salud. Shutterstock

Los expertos señalan que el cuidado de la tierra es fundamental para el crecimiento de la planta. Asimismo, la poda mensual de ramitas incrementa las posibilidades de una segunda floración.

Margaritas áster para todos los gustos

Las margaritas áster ofrecen una variedad de tonalidades y floración durante todo el año. Para que la planta crezca fuerte y logre florecer, necesita de un espacio luminoso (pero sin estar a pleno rayo de sol), por lo que se debe planificar dónde se la colocará para no dañarla.