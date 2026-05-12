Mendoza tendrá un martes agradable, pero con viento sur hacia el final del día
La temperatura seguirá en ascenso en Mendoza este martes y la máxima llegará a 24°, aunque el viento irá cambiando con el correr de las horas.
Mendoza tendrá este martes una mañana fría, pero con una rápida mejora de la temperatura a medida que avance el día. La jornada se presentará con poca nubosidad y con condiciones estables en gran parte de la provincia, dentro de un escenario que todavía dejará amplitud térmica marcada entre el arranque del día y la tarde.
La mínima será de 5° y la máxima llegará a 24°. Según el pronóstico, los vientos serán leves del este durante la primera parte de la jornada, pero luego rotarán al sector sur y aumentarán su intensidad. En la cordillera, además, también se espera poca nubosidad, por lo que no aparecen cambios importantes en alta montaña.
En el adelanto para los próximos días, el miércoles mostrará un descenso de la temperatura, con 21° de máxima y 6° de mínima, dentro de una jornada algo nublada. El jueves seguirá en esa misma línea, con otra baja térmica y una máxima de 19°, mientras que el viernes volverá a aparecer un repunte, con 22° de máxima y desmejorando en cordillera. La tendencia de una baja a mitad de semana y un leve repunte posterior también aparece en los pronósticos generales para Mendoza.