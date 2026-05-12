Mendoza tendrá un martes agradable, pero con viento sur hacia el final del día

La temperatura seguirá en ascenso en Mendoza este martes y la máxima llegará a 24°, aunque el viento irá cambiando con el correr de las horas.

Mendoza tendrá este martes una mañana fría, pero con una rápida mejora de la temperatura a medida que avance el día. La jornada se presentará con poca nubosidad y con condiciones estables en gran parte de la provincia, dentro de un escenario que todavía dejará amplitud térmica marcada entre el arranque del día y la tarde.

La mínima será de 5° y la máxima llegará a 24°. Según el pronóstico, los vientos serán leves del este durante la primera parte de la jornada, pero luego rotarán al sector sur y aumentarán su intensidad. En la cordillera, además, también se espera poca nubosidad, por lo que no aparecen cambios importantes en alta montaña.

Pronóstico, El martes cerrará en Mendoza con viento rotando al sur y una máxima que llegará a 24°. MILAGROS LOSTES - MDZ