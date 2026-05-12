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Mendoza tendrá un martes agradable, pero con viento sur hacia el final del día

La temperatura seguirá en ascenso en Mendoza este martes y la máxima llegará a 24°, aunque el viento irá cambiando con el correr de las horas.

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Mendoza tendrá este martes una mañana fría, con una mínima de 5° y cielo con poca nubosidad.

Mendoza tendrá este martes una mañana fría, con una mínima de 5° y cielo con poca nubosidad.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

Mendoza tendrá este martes una mañana fría, pero con una rápida mejora de la temperatura a medida que avance el día. La jornada se presentará con poca nubosidad y con condiciones estables en gran parte de la provincia, dentro de un escenario que todavía dejará amplitud térmica marcada entre el arranque del día y la tarde.

La mínima será de 5° y la máxima llegará a 24°. Según el pronóstico, los vientos serán leves del este durante la primera parte de la jornada, pero luego rotarán al sector sur y aumentarán su intensidad. En la cordillera, además, también se espera poca nubosidad, por lo que no aparecen cambios importantes en alta montaña.

Pronóstico,
El martes cerrar&aacute; en Mendoza con viento rotando al sur y una m&aacute;xima que llegar&aacute; a 24&deg;.

El martes cerrará en Mendoza con viento rotando al sur y una máxima que llegará a 24°.

En el adelanto para los próximos días, el miércoles mostrará un descenso de la temperatura, con 21° de máxima y 6° de mínima, dentro de una jornada algo nublada. El jueves seguirá en esa misma línea, con otra baja térmica y una máxima de 19°, mientras que el viernes volverá a aparecer un repunte, con 22° de máxima y desmejorando en cordillera. La tendencia de una baja a mitad de semana y un leve repunte posterior también aparece en los pronósticos generales para Mendoza.

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