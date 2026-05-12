En una interna abierta, el peronismo niega persecución al kirchnerismo: "Se fueron solos"

El Partido Justicialista (PJ) transita momentos complejos en este 2026, producto de crisis internas que viven los sectores que componen al principal espacio opositor que marcan problemas a la hora de construir un espacio competitivo de cara a las elecciones provinciales del 2027.

En términos concretos, hay una avanzada del espacio que hoy comanda el presidente del PJ, Emir Félix, en dejar de lado al sector kirchnerista/camporista, comandado por Anabel Fernández Sagasti en la provincia; y buscar una ampliación con sectores que años atrás se fueron del peronismo hacia otros espacios electorales, como la ex La Unión Mendocina (LUM).

Esta fuerte interna y las acciones de la conducción del PJ se han evidenciado con dos actos concretos: la suspensión de 10 dirigentes kirchneristas (entre ellos la vicepresidenta segunda, Paloma Scalco) por haber jugado por afuera en las elecciones legislativas del 2025 -en Luján, San Rafael y Rivadavia- y enfrentado al propio PJ con otra lista; y por otro lado, la creación de un interbloque entre el peronismo y dirigentes de extracción peronista en la ex LUM, pero sin el sector kirchnerista .

Este lunes, desde el kirchnerismo, Scalco habló con MDZ Radio 105.5 y disparó munición gruesa contra el peronismo, a quienes los acusó de "perseguirlos" y de actuar como un "co-gobierno" de Alfredo Cornejo.

Anabel Fernández Sagasti junto a la legisladora Valentina Morán (con gorra) y la concejala de Luján de Cuyo, Paloma Scalco Foto: Prensa PJ La ex concejal de Luján de Cuyo, Paloma Scalco, es una de las sancionadas por el Tribunal de Disciplina del PJ.

Por el otro lado, desde el sector peronista sostienen que hubo una violación de la Carta Orgánica del PJ y que la sanción "era la que correspondía", ya que argumentaron además que, al haber participado en los comicios del 2025 por fuera del peronismo, "perjudicaron a su propio partido, que tenía todo para ganarle en San Rafael a la unión entre el radicalismo de Cornejo y los libertarios de Milei".

Peronismo "sin kirchneristas"

La exconcejal lujanina, en sus declaraciones, apuntó directamente contra Emir Félix y también sumó al exvicegobernador y operador político Carlos Ciurca, de ser quienes están "detrás" de la maniobra de armar "un peronismo sin el kirchnerismo".

asumen diputados liliana valverde carlos ciurca beso legislatura (3).JPG Carlos Ciurca es uno de los apuntados por el kirchnerismo. ALF PONCE MERCADO / MDZ

“Padecemos las consecuencias de una conducción provincial absolutamente autoritaria, cerrada, chiquita, que lo que quiere hacer no es gobernar mendocina sino mantener algunos resabios municipalistas y conformarse con esto, co-gobernando con el oficialismo provincial”, expresó.

Si bien aún es pronto para el 2027, en el kirchnerismo aseguran que seguirán militando, generando alternativas para la ciudadanía y "marcando" críticas ante las acciones del Gobierno Provincial de Alfredo Cornejo, que está en alianza nacional con el presidente Javier Milei. "Están pasando cosas muy graves en nuestro país y provincia como para estar dando en el peronismo este tipo de discusiones", señaló Scalco.

"Se fueron solos"

En el peronismo se defienden respecto a la actuación del Tribunal de Disciplina del PJ, al asegurar que el sector kirchnerista "compitió por afuera del partido y violó el artículo 71 de la Carta Orgánica".

"No se trata de una decisión política. Uno como militante del Partido Justicialista no puede enfrentar a su propio partido y no esperar a que haya algún tipo de consecuencia", expresaron, aunque marcaron que "debe haber una denuncia como para discutir internamente".

Dicho artículo considera como falta grave "aparecer como candidato en la lista de otro partido sin la debida autorización del Congreso Partidario". Ante eso, se dispone la pérdida automática de la antigüedad como afiliado, más allá de otras sanciones.

"Son ellos los que se fueron solos. Nadie los echó", expresaron. Además, aseguraron que en otras ocasiones, como las participaciones de Roberto Righi o Jorge Omar Giménez como candidatos en LUM, "algunos se fueron del espacio, como Righi, quien se desafilió del PJ, y otros no volvieron a ser candidatos, como Giménez", sostuvieron.

Flor Destéfanis, Emir Félix, Fernando Ubieta, Matías Stevanato y Jorge Omar Giménez. Foto: Gentileza PJ Flor Destéfanis, Emir Félix, Fernando Ubieta, Matías Stevanato y Jorge Omar Giménez. Foto: Gentileza PJ

Al margen, consideraron que la principal causa en términos políticos de la interna entre el PJ como conducción y el sector que lidera Fernández Sagasti, es que "hicieron daño al peronismo en su conjunto en las elecciones pasadas".

"¿Cómo toma el partido en su conjunto que un sector compita por afuera sólo para generar daño? Ellos perdieron y tuvieron malas elecciones, pero impidieron que el propio Partido Justicialista pudiera ganar y hacerse fuerte en un departamento como San Rafael, donde se enfrentó a la alianza entre Alfredo Cornejo y Javier Milei", insistieron.

También sostuvieron que lógicamente hay una "correlación" entre lo que ocurrió en la elección, la decisión de la Junta Orgánica y la división en la Legislatura.

En este último punto, también hay dos versiones de los hechos. Mientras el kirchnerismo sostuvo que la principal división se dio cuando el sector peronista de los intendentes decidió votar a favor de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto San Jorge en el Senado (pese a haberse opuesto en Diputados); en este sector lo contradicen, y aseguran que "en realidad, seguir en bloques aparte, más allá del interbloque, es estar por afuera del peronismo".

"No es lo mismo que con el sector de los exLUM, porque ellos ya venían desde afuera y queremos ampliar el espacio. En este caso, el kirchnerismo es el que se separaba y ya perjudica al PJ pasar de tener siete miembros a cinco. Así que en términos concretos, lo perjudicial era romper el bloque, más allá de lo que ocurriese en el interbloque", dijeron desde su visión.

Adriana Cano, bloque peronista Los integrantes del bloque peronista en el Senado Pedro Serra, Luz Llorens, Adriana Cano, Luis Novillo y Mauricio Sat, junto al presidente del PJ, Emir Félix.

Sobre San Jorge, indicaron que "el peronismo es muy amplio y hay posturas a favor y en contra de la minería metalífera. La postura fue que haya un respeto a la 7722, y la aprobación se dio luego de que Irrigación respondiera consultas que habíamos hecho como partido", plantearon.

Qué pasará a futuro entre el peronismo y el kirchnerismo

Por otro lado, en el espacio oficialista del partido intentaron desdramatizar la situación y aclararon que no están pensando en un "peronismo sin La Cámpora".

"Esto que ha pasado no determina el futuro. Nosotros hoy tenemos a cuatro dirigentes que pueden ser candidatos, como Matías Stevanato, Emir Félix, Flor Destéfanis y Fernando Ubieta. Por supuesto que puede haber más nombres. Falta mucho", indicaron.

Además, se ilusionaron con el enfrentamiento interno que pareciera plantearse entre Luis Petri (hoy en La Libertad Avanza) y algún posible candidato radical. "Vemos un escenario de tercios", acotaron.