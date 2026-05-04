La advertencia de Agustín Rossi al PJ de Mendoza: "La división te consagra la derrota"

El peronismo mendocino transita momentos complejos en estas semanas, con acciones tendientes a ampliar el espacio, pero también con una división interna con el kirchnerismo. Esto quedó plasmado en el Senado, donde se formalizó un espacio llamado Encuentro Mendocino, compuesto por el sector oficialista que comanda el presidente del partido, Emir Félix, y dirigentes de extracción peronista de la ex La Unión Mendocina (LUM). No obstante, dejaron afuera al kirchnerismo, que tienen su propio espacio llamado Fuerza Patria.

En medio de esta situación interna en Mendoza, el diputado nacional Agustín Rossi visitó este fin de semana la provincia y analizó en la 105.5 FM , MDZ Radio, el presente del peronismo a nivel local y nacional.

El santafesino cuestionó la falta de unidad entre distintos sectores del Partido Justicialista y el kirchnerismo y planteó que el principal desafío del espacio es “sumar” y construir consensos para competir en 2027.

"La unidad no te garantiza la victoria, pero la división te consagra la derrota”, sostuvo en diálogo con el programa MDZ Club . Acto seguido, consideró que el peronismo "lo que tiene que hacer es sumar, nunca puede imaginarse restando”.

Además agregó que "hay que dimensionar, qué es lo que tenemos enfrente. Y lo que tenemos enfrente para competir no es solamente un partido político, es un espacio que tiene el apoyo de los principales grupos económicos de la Argentina y que, además, tiene un apoyo internacional no desdeñable de los Estados Unidos".

Encuentro mendocino, PJ, La Unión Mendocina Los ocho senadores del interbloque Encuentro Mendocino posaron junto a los intendentes peronistas en la Legislatura. Alf Ponce Mercado / MDZ

El legislador, que visitó la provincia invitado por Guillermo Carmona, remarcó que las tensiones no son exclusivas de Mendoza y se replican en otros distritos, aunque consideró que por debajo de esas diferencias “hay un consenso mayoritario de construir todos juntos”.

"Mi mirada siempre tiene que ser la búsqueda de acuerdos y la búsqueda de consensos", dijo, y planteó que si bien internas hay en todas las provincias, "yo advierto que debajo de eso que puede aparecer en la superficie, sí hay una necesidad clara, hay una un consenso de la mayoría de la dirigencia política del peronismo, que es necesario construir todos juntos".

Un peronismo “desordenadamente organizado”

A nivel nacional las cosas tampoco están tan claras. De hecho, Rossi definió al PJ como un espacio "desordenado", atravesado por la ausencia de un liderazgo que ordene al conjunto.

“El peronismo está desordenadamente organizado”, sostuvo, y explicó que esa situación responde a la falta de “un liderazgo totalizador que globalice a todo el campo nacional y popular”.

Sin embargo, destacó que existe un acuerdo generalizado sobre la necesidad de unidad: “Todos los sectores sabemos que es imprescindible construir un escenario de unidad lo más amplio posible para ganar las elecciones del año que viene”.

En ese marco, defendió la realización de las PASO como mecanismo para dirimir candidaturas y mencionó que, hoy por hoy, el dirigente mejor posicionado es Axel Kicillof, aunque aclaró que “falta un proceso largo” de construcción política.

"Si las elecciones fuesen el domingo que viene, el candidato mejor posicionado del peronismo hoy es Axel Kicillof. Ahora, las elecciones son dentro de un año y medio, o sea, que falta todavía un proceso", comentó.

Críticas al Gobierno nacional: "En su peor momento"

Rossi también apuntó contra la gestión del presidente Javier Milei, al asegurar que atraviesa “su peor momento”, tanto en términos políticos como económicos.

“El Gobierno está en un círculo vicioso: ajuste, recesión, menor actividad económica y menos recaudación”, explicó. Según el diputado, esta dinámica genera un "creciente malestar social" que podría impactar en el escenario electoral. Además, denunció una “falta de transparencia” en la administración nacional y habló de “casos de corrupción extendida”, lo que —según dijo— debilita el discurso oficial contra “la casta”.

Agregó que el gGbierno va a profundizar esta situación "lo que generará más ajuste, más recesión, menor actividad económica y menor menor superávit fiscal".

Y tildó una suerte de final del Gobierno en 2027: “El desafío es reconstruir la Argentina después de Milei, y eso va a necesitar del esfuerzo de todos”, concluyó.